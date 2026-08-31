Ebola face ravagii în Congo: 6.000 de oameni au contractat virusul până acum, aproape 3.000 au murit

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia de Ebola din RDC la jumătatea lunii mai. Foto: Getty Images

Epidemia de Ebola face ravagii în Republica Democratică Congo (RDC). Ministerul Informației din Kinshasa a anunțat că peste 6.000 de persoane au contractat virusul până acum, iar dintre acestea, 2.911 au murit. Experții în sănătate însă atrag atenția că, în realitate, numărul de cazuri ar fi mult mai mare, însă multe dintre ele nu sunt raportate, relatează Agerpres.

În prezent, 619 persoane se află în carantină sau primesc tratament medical, a mai precizat Ministerul Informației din Kinshasa.

Actuala epidemie de Ebola, cauzată de tulpina virală Bundibugyo, este deosebit de dificil de ținut sub control, parțial din cauza faptului că deocamdată nu există niciun vaccin omologat și niciun tratament specific.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia de Ebola din RDC la jumătatea lunii mai. Ținând cont de numărul cazurilor raportate deja până în acel moment, experții în sănătate cred că primele infectări cu Ebola s-ar fi produs și ar fi rămas nedetectate încă de la începutul lunii februarie.

Provincia Ituri din nord-estul RDC a fost prima afectată. Cazuri de Ebola au fost de atunci raportate în șase provincii din această țară, a doua ca mărime din Africa prin prisma suprafeței.

Studii clinice privind două tratamente antiretrovirale se află în plină desfășurare de la începutul lunii iulie. În plus, un studiu clinic ce vizează vaccinul Ervebo a început săptămâna trecută. Vaccinul Ervebo a fost autorizat pentru tulpina Zair a virusului Ebola, mult mai frecvent întâlnită.

Potrivit Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC), suspiciunile conform cărora tulpina Bundibugyo ar fi suferit deja mutații nu au fost confirmate