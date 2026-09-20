Topul Forbes al celor mai bogaţi oameni din lume în fiecare an, din 1987 până astăzi. Cine a fost lider de cele mai multe ori

Topul Forbes al celor mai bogaţi oameni din lume în fiecare an, din 1987 până astăzi. FOTO: Hepta

În ultimii 40 de ani, titlul de cea mai bogată persoană din lume a trecut de la magnații japonezi din domeniul imobiliar la miliardarii americani din sectorul tehnologic. Bill Gates a deținut titlul de cea mai bogată persoană din lume în 18 dintre cele 40 de ediții ale clasamentului Forbes publicate începând cu anul 1987, inclusiv timp de 13 ani consecutivi, notează Visual Capitalist.

Yoshiaki Tsutsumi s-a clasat pe primul loc în 6 dintre primele opt ediții anuale ale clasamentului, reflectând amploarea averilor imobiliare din Japonia la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90.

Averea lui Elon Musk a atins în 2026 niveluri care depășesc cu mult recordurile anterioare (ajustate în funcție de inflație), Forbes estimând valoarea acesteia la 923 de miliarde de dolari în luna septembrie.

De-a lungul timpului, se observă o schimbare amplă în ceea ce privește sursele marilor averi. Microsoft, telecomunicațiile, comerțul electronic, bunurile de lux și, mai recent, vehiculele electrice și tehnologia spațială au generat, pe rând, cele mai mari averi din lume.

Datele din acest top provin din listele Forbes cu miliardarii lumii. Estimările istorice privind averea netă au fost ajustate în funcție de inflație folosind datele privind indicele prețurilor de consum (CPI) din SUA, în timp ce cifra pentru anul 2026 se bazează pe o estimare Forbes în timp real, din septembrie 2026.

Deoarece averea miliardarilor este strâns legată de prețurile activelor, aceste estimări pot fluctua semnificativ chiar și pe perioade scurte. De exemplu, în lista anuală Forbes din 2026, averea lui Elon Musk a fost evaluată la 839 de miliarde de dolari pe baza prețurilor din luna martie, în timp ce instrumentul de monitorizare în timp real al publicației o estima la 923 de miliarde de dolari în septembrie.

Bill Gates a dominat topul peste 10 ani

Bill Gates apare în fruntea acestui clasament, care acoperă o perioadă de 40 de ani, mai des decât oricine altcineva. Co-fondatorul Microsoft s-a clasat pe primul loc în 18 liste anuale, inclusiv într-o serie neîntreruptă de 13 ani, din 1995 până în 2007.

Averea lui Gates, ajustată în funcție de inflație, a atins o valoare estimată de 178 de miliarde de dolari în 1999, aproape de "explozia" Internetului.

Averile din domeniul imobiliar din Japonia au dominat primii ani

Yoshiaki Tsutsumi s-a clasat pe primul loc în șase dintre cele opt liste anuale publicate între 1987 și 1994, în timp ce magnatul imobiliar Taikichiro Mori a ocupat prima poziție în anii 1991 și 1992.

Averea lui Tsutsumi, ajustată în funcție de inflație, se ridica la aproximativ 58 de miliarde de dolari în 1987. Aceste averi erau strâns legate de proprietățile și activele imobiliare deținute în Japonia în perioada de avânt al activelor din această țară, de la sfârșitul anilor '80.

Tsutsumi și-a clădit averea prin intermediul imperiului de afaceri Seibu, care includea vaste rețele feroviare și proprietăți imobiliare pe întreg teritoriul Japoniei. În perioada de apogeu, el controla o șesime din suprafața Japoniei.

Până în 1995, Gates urcase pe primul loc, marcând începutul unei schimbări majore în ceea ce privește sursa celor mai mari averi din lume: trecerea de la domeniul imobiliar către cel tehnologic.

Elon Musk duce averile miliardarilor la niveluri record

În ultima perioadă, ritmul de acumulare a averilor în vârful clasamentului s-a accelerat brusc. Jeff Bezos a ocupat primul loc în topul anual al celor mai bogați oameni din lume timp de patru ani consecutivi, între 2018 și 2021, averea sa ajustată la inflație atingând aproximativ 215 miliarde de dolari în 2021.

Musk a ajuns la 246 de miliarde de dolari în 2022, în timp ce Bernard Arnault și familia sa au preluat prima poziție în 2023 și 2024. Musk a revenit pe primul loc în 2025 și s-a menținut acolo în clasamentul anual Forbes din 2026.

Forbes a evaluat averea lui Musk la o cifră record de 839 de miliarde de dolari în topul din martie 2026, o sumă de peste trei ori mai mare decât averea de 257 de miliarde de dolari a ocupantului locului al doilea, Larry Page.

Averea sa s-a dovedit, de asemenea, volatilă. Forbes a raportat că aceasta a atins pentru scurt timp pragul de 1,45 trilioane de dolari în luna iunie, în urma listării publice a SpaceX, pentru ca ulterior să scadă.

De asemenea, Musk ocupă primul loc în topul celor mai bine plătiți directori executivi din lume. În 2025, remunerația sa totală a ajuns la 132,3 miliarde de dolari, fiind impulsionată de un pachet de acțiuni Tesla acordat pe termen lung, condiționat de atingerea unor obiective ambițioase privind capitalizarea de piață și performanța operațională.

Iată topul Forbes al celor mai bogaţi oameni din lume în fiecare an, din 1987 până astăzi. Acesta include numele miliardarului, averea (exprimată în miliarde de dolari) din acel an, precum şi numele companiei care a generat suma colosală: