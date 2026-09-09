Miliardarul Michael Dell l-a depășit pe Jeff Bezos și este acum al treilea cel mai bogat om din lume

Acțiunile Dell Technologies au crescut cu 327% de la începutul acestui an. Foto: Profimedia Images

Michael Dell l-a depășit pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, în clasamentul miliardarilor realizat de Forbes devenind al treilea cel mai bogat om din lume. Averea lui Dell a crescut brusc după ce acțiunile la compania sa, Dell Technologies, au atins un vârf istoric.

Averea netă estimată a lui Michael Dell - fondatorul și CEO-ul Dell Technologies - a crescut cu 4,6 miliarde de dolari și a ajuns la la 267,7 miliarde de dolari la închiderea ședinței bursiere de marți după-amiază. În aceste condiții, americanul a devenit, pentru prima dată, a treia cea mai bogată persoană din lume.

Primul loc pe acest podium este ocupat de fondatorul Tesla și SpaceX, Elon Musk, care are o avere care se apropie de un trilion de dolari (942 de miliarde de dolari). Pe locul doi se află co-fondatorul Alphabet, Larry Page, cu o avere semnificativ „mai mică” ca cea a lui Musk, de 277,9 miliarde de dolari.

Acțiunile Dell Technologies au crescut cu 327% de la începutul acestui an, când prețul unei acțiuni era de circa 128 de dolari. Michael Dell deține aproximativ 40% din caompania sa, ar mare parte din averea sa este investită în compania sa de investiții, DFO Management.

Marți, acțiunile la Dell Technologies au crescut cu 1,9% și au închis la nivelul istoric de 533,88 de dolari, după ce în cursul zilei au atins și 538,47 dolari. În paralel, averea lui Bezos a scăzut cu 1,4 miliarde de dolari la 265,2 miliarde după ce acțiunile la Amazon au scăzut cu 0,6%.

Averea lui Dell a crescut cu mai mult de jumătate față de anul trecut, în condițiile în care compania sa a beneficiat de cererea în plină expansiune pentru echipamente hardware destinate inteligenței artificiale.

Dell Technologies a publicat în urmă cu o săptămână rezultatele financiare pentru al doilea trimestru, raportând venituri de 47 de miliarde de dolari, în creștere cu 58% față de aceeași perioadă a anului trecut, și un profit ajustat pe acțiune de 7,04 dolari, de trei ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Divizia de servere pentru AI a companiei a înregistrat un nivel record de comenzi, în valoare de 60,9 miliarde de dolari, și a generat venituri de 16,4 miliarde de dolari.

Creșterea și ceea ce directorul financiar David Kennedy a numit „dinamica AI” au făcut ca Dell Technologies să își majoreze estimarea veniturilor pentru întregul an cu 25 de miliarde de dolari, până la 192 de miliarde de dolari.