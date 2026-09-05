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Elon Musk s-a certat, pe rețeaua X, cu un site online de șah. Cine a câștigat partida

A.O.
2 minute de citit Publicat la 19:29 05 Sep 2026 Modificat la 19:29 05 Sep 2026
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șah
Companiile lui Musk nu au cucerit deocamdată lumea șahului. Foto: Getty Images

Dacă în 2012 le interzicea angajaților Tesla să joace șah, 14 ani mai târziu, Elon Musk anunță că inteligența artificială „va rezolva pe deplin” șahul într-o zi. Când site-ul de șah Chess.com l-a contrazis, miliardarul a ținut să demonstreze că nu greșește. Cine a câștigat partida? Site-ul de șah online și-a revendicat victoria, după ce Musk s-a retras cu un ultim emoji, potrivit Business Insider.  

Partida a început joi, când miliardarul a scris că numărul filmelor despre șah care nu sunt „absolut stupide” este mic și că „șahul va fi rezolvat pe deplin într-o zi”. Un adversar s-a ivit rapid: site-ul de șah online Chess.com. Site-ul a redistribuit postarea lui Musk și a comentat „este o chestiune de pricepere”. 

Musk a răspuns că șahul este dificil pentru oameni, dar ușor pentru computere, și a reiterat aserțiunea că șahul va fi „rezolvat pe deplin” de AI: „Între acum și atunci, poate chiar și după, distracție plăcută. Oamenii se bucură de multe jocuri și sporturi în care mașinăriile sunt cu mult mai bune.”

Chess.com a redistribuit iar răspunsul lui Musk. De data aceasta, a scris că există mai multe partide posibile de șah decât există atomi în universul observabil: „Ca să rezolvi șahul, ar trebui să le cartografiezi pe toate. Mult succes”. 

Cum Elon Musk cedează rareori primul, fondatorul SpaceX și Tesla i-a replicat site-ului că greșește. El a scris că „toate pozițiile legale de șah” sunt cu aproximativ 40 de ordine de mărime mai puține decât numărul estimat de atomi din univers. Inteligența artificială „va găsi metode de a rezolva și de a comprima care sunt dincolo de orice am putea noi înțelege”. 

Musk a părut să își fi dat la un moment dat seama în ce polemică a intrat și și-a încheiat postarea cu un emoji: cel cu o palmă peste față. „Iată cum mă cert cu stagiar oarecare de la un site de șah”. 

„Sunt angajat cu normă întreagă”, a venit răspunsul de la Chess.com. Musk a răspuns cu un emoji care tușește. 

Companiile lui Musk nu au cucerit deocamdată lumea șahului. Într-o competiție de șah din 2025, Grok 4, modelul dezvoltat de xAI, a ajuns în runda finală, dar a fost învins de modelul o3 al OpenAI.

Mai mult, Elon Musk nu s-a arătat un iubitor al jocului în trecut. În 2012, el a oprit un turneu de șah dintre angajații Tesla. „Într-adevăr, nu avem timp de șah”, a spus atunci Musk pentru Business Insider. 

Cine a câștigat partida dintre Musk și Chess.com? Site-ul de șah și-a revendicat victoria: „Înțelegem că să pierzi o partidă de șah poate fi frustrant, dar să pierzi o ceartă pe Twitter în fața unui așa zis stagiar trebuie să fie înnebunitor”, a spus un purtător de cuvânt al Chess.com. 

Pentru curioși: atât Elon Musk cât și Chess.com au dreptate, ce face diferența sunt termenii folosiți. Chess.com s-a referit la „partide” posibile de șah, în timp ce Elon Musk s-a referit la „poziții” pe tablă. 

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Etichete: sah Elon Musk inteligenta artificiala

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