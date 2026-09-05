Elon Musk s-a certat, pe rețeaua X, cu un site online de șah. Cine a câștigat partida

Companiile lui Musk nu au cucerit deocamdată lumea șahului. Foto: Getty Images

Dacă în 2012 le interzicea angajaților Tesla să joace șah, 14 ani mai târziu, Elon Musk anunță că inteligența artificială „va rezolva pe deplin” șahul într-o zi. Când site-ul de șah Chess.com l-a contrazis, miliardarul a ținut să demonstreze că nu greșește. Cine a câștigat partida? Site-ul de șah online și-a revendicat victoria, după ce Musk s-a retras cu un ultim emoji, potrivit Business Insider.

Partida a început joi, când miliardarul a scris că numărul filmelor despre șah care nu sunt „absolut stupide” este mic și că „șahul va fi rezolvat pe deplin într-o zi”. Un adversar s-a ivit rapid: site-ul de șah online Chess.com. Site-ul a redistribuit postarea lui Musk și a comentat „este o chestiune de pricepere”.

Musk a răspuns că șahul este dificil pentru oameni, dar ușor pentru computere, și a reiterat aserțiunea că șahul va fi „rezolvat pe deplin” de AI: „Între acum și atunci, poate chiar și după, distracție plăcută. Oamenii se bucură de multe jocuri și sporturi în care mașinăriile sunt cu mult mai bune.”

Chess.com a redistribuit iar răspunsul lui Musk. De data aceasta, a scris că există mai multe partide posibile de șah decât există atomi în universul observabil: „Ca să rezolvi șahul, ar trebui să le cartografiezi pe toate. Mult succes”.

There are more possible chess games, by about 40 orders of magnitude, than atoms in the observable universe. To solve chess, you'd have to map them all. Good luck. https://t.co/JmcWn0C9Di — Chess.com (@chesscom) September 4, 2026

Cum Elon Musk cedează rareori primul, fondatorul SpaceX și Tesla i-a replicat site-ului că greșește. El a scris că „toate pozițiile legale de șah” sunt cu aproximativ 40 de ordine de mărime mai puține decât numărul estimat de atomi din univers. Inteligența artificială „va găsi metode de a rezolva și de a comprima care sunt dincolo de orice am putea noi înțelege”.

Musk a părut să își fi dat la un moment dat seama în ce polemică a intrat și și-a încheiat postarea cu un emoji: cel cu o palmă peste față. „Iată cum mă cert cu stagiar oarecare de la un site de șah”.

„Sunt angajat cu normă întreagă”, a venit răspunsul de la Chess.com. Musk a răspuns cu un emoji care tușește.

Companiile lui Musk nu au cucerit deocamdată lumea șahului. Într-o competiție de șah din 2025, Grok 4, modelul dezvoltat de xAI, a ajuns în runda finală, dar a fost învins de modelul o3 al OpenAI.

Mai mult, Elon Musk nu s-a arătat un iubitor al jocului în trecut. În 2012, el a oprit un turneu de șah dintre angajații Tesla. „Într-adevăr, nu avem timp de șah”, a spus atunci Musk pentru Business Insider.

Cine a câștigat partida dintre Musk și Chess.com? Site-ul de șah și-a revendicat victoria: „Înțelegem că să pierzi o partidă de șah poate fi frustrant, dar să pierzi o ceartă pe Twitter în fața unui așa zis stagiar trebuie să fie înnebunitor”, a spus un purtător de cuvânt al Chess.com.

Pentru curioși: atât Elon Musk cât și Chess.com au dreptate, ce face diferența sunt termenii folosiți. Chess.com s-a referit la „partide” posibile de șah, în timp ce Elon Musk s-a referit la „poziții” pe tablă.