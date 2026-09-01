Musk refuză să acorde Ucrainei accesul la Starlink pentru atacurile asupra Rusiei. „Vrea un acord, nu o escaladare a războiului”

Miliardarul american, Elon Musk. Foto: Getty Images

Miliardarul american Elon Musk continuă să se opună ideii de a permite Ucrainei să folosească terminalele Starlink pentru a putea executa atacuri și bombardamente în adâncimea teritoriului Rusiei, în ciuda recentelor dezvăluiri din presă care sugerează contrariul, informează Kyiv Independent.

Ucraina solicită de mai multă vreme SUA permiterea accesului la tehnologia Starlink, care să permită Kievului să intensifice campania de atacuri asupra Rusiei, și care să includă și țintirea și lovirea lansatoarelor de rachete balistice ale Rusiei.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ridicat această problemă în cadrul unei întâlniri, desfășurate pe 28 iulie, în spatele ușilor închise, cu președintele american Donald Trump, dar Ucraina nu a primit însă OK-ul de la administrația SUA.

Conform surselor citate de Kyiv Independent, Musk crede că accesul la Starlink acordat Ucrainei pentru coordonarea atacurilor în adâncimea teritoriului rus nu ar duce la încheierea războiului.

„Musk vrea să ajungă la un acord, nu la o escaladare a războiului”, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă apropiată discuțiilor SUA-Ucraina legate de acest subiect.

Elon Musk i-ar fi spus lui Mihailo Fedorov, fost ministru ucrainean al apărării, că nu exclude posibilitatea de a permite Ucrainei să folosească internetul prin satelit Starlink pentru atacuri la mare distanță asupra teritoriului Rusiei, au declarat, pentru Financial Times, surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit acestora, Musk a spus, însă, că o asemenea decizie trebuie luată mai întâi de la Casa Albă. Anterior, surse citate de publicație au spus că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ridicat problema folosirii Starlink pentru atacuri asupra obiectivelor militare ale rușilor în timpul întâlnirii cu Donald Trump de la sfârșitul lunii iulie.

Discuția s-a axat în principal pe posibilitatea atacării infrastructurii folosite pentru lansarea rachetelor balistice aflate la cel mult 200 de kilometri de granițele Ucrainei. Zelenski i-a cerut lui Trump să ajute la rezolvarea problemei, însă liderul de la Casa Albă nu a făcut nicio promisiune, potrivit surselor FT.