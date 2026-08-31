FT: Elon Musk i-a spus lui Mihailo Federov că este „deschis” ideii ca Ucraina să folosească Starlink pentru atacuri în adâncul Rusiei

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Elon Musk i-ar fi spus lui Mihailo Fedorov, fost ministru ucrainean al apărării, că nu exclude posibilitatea de a permite Ucrainei să folosească internetul prin satelit Starlink pentru atacuri la mare distanță asupra teritoriului Rusiei, au declarat, pentru Financial Times, surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit acestora, Musk a spus, însă, că o asemenea decizie trebuie luată mai întâi de la Casa Albă. Anterior, surse citate de publicație au spus că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ridicat problema folosirii Starlink pentru atacuri asupra obiectivelor militare ale rușilor în timpul întâlnirii cu Donald Trump de la sfârșitul lunii iulie.

Discuția s-a axat în principal pe posibilitatea atacării infrastructurii folosite pentru lansarea rachetelor balistice aflate la cel mult 200 de kilometri de granițele Ucrainei. Zelenski i-a cerut lui Trump să ajute la rezolvarea problemei, însă liderul de la Casa Albă nu a făcut nicio promisiune, potrivit surselor FT.

Surse citate, anterior, de The Atlantic au spus și ele că Fedorov i-a cerut lui Musk să permită folosirea Starlink pentru atacuri la mare distanță, dar că „nu există o decizie favorabilă”.

Până acum, Musk nu a permis Ucrainei să folosească internetul prin satelit pentru atacuri asupra unor obiective rusești, invocând riscul unei escaladări nucleare.

La Kiev exista speranța că limitarea razei atacurilor la 200 de kilometri de graniță l-ar putea determina să-și schimbe poziția.

Cu ajutorul Starlink, Forțele Armate ale Ucrainei ar putea lovi mai precis obiective militare din Rusia și ar putea reduce numărul atacurilor cu rachete asupra Ucrainei, devenite tot mai greu de contracarat din cauza lipsei de interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot, se mai arată în analiza publicației.

Musk continuă, îns, să susțină necesitatea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, potrivit surselor The Atlantic.

Într-un interviu pentru The Economist, miliardarul american spunea că frontul din Ucraina nu s-a mai mișcat „de doi sau trei ani” și că „în fiecare zi mor foarte mulți oameni pe linia frontului”.

El spunea că Rusia nu își va retrage trupele din Ucraina și că războiul va putea fi oprit doar prin concesii făcute regimului de la Kremlin. „Nu este o poziție pro-rusă. Sunt pur și simplu pragmatic”, a spus Musk.