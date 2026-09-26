Casa Albă a interzis CNN să călătorească cu Trump la bordul Air Force One. Războiul cu presa continuă

Casa Albă a interzis CNN să călătorească cu Trump la bordul Air Force One. Foto: Profimedia Images

Casa Albă nu va permite CNN să zboare sâmbătă la bordul Air Force One, deși postul urma să facă parte din echipa de presă care îl însoțește pe președinte și care furnizează informații și imagini pentru marile televiziuni americane.

CNN era programată să călătorească la bordul avionului prezidențial în timpul deplasării lui Donald Trump în Tennessee, unde acesta urmează să participe la un meci de fotbal universitar. Postul făcea parte din așa-numitul TV press pool al Casei Albe, un grup restrâns de jurnaliști care îl însoțește pe președinte atunci când spațiul este limitat și care pune la dispoziția celorlalte televiziuni informațiile și imaginile obținute.

Decizia, anunțată vineri seară într-o notă a Casei Albe care prezenta programul președintelui, este cel mai recent episod din conflictul administrației Trump cu CNN și, mai larg, cu presa acreditată la Casa Albă.

În document nu a fost indicată nicio televiziune care să înlocuiască CNN, ceea ce înseamnă că deplasarea nu va beneficia de acoperirea obișnuită a pool-ului TV.

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat că interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă.

Măsura a împiedicat CNN să zboare și atunci cu Air Force One și să își îndeplinească rolul programat în cadrul pool-ului de presă, în timpul deplasării lui Trump la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Ulterior, un judecător a blocat aplicarea interdicției și a cerut administrației să restabilească acreditările jurnaliștilor afectați.

Situația pool-ului de presă a rămas însă mai puțin clară. După excluderea CNN, celelalte televiziuni din rotație - Fox, NBC, ABC și CBS - au refuzat să îi preia atribuțiile până când accesul obișnuit avea să fie restabilit.

Acoperirea normală a fost reluată vineri, când CNN a făcut din nou parte din pool în timpul evenimentelor la care Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au participat la Arhivele Naționale.

Nu este clar în acest moment cum va influența noua decizie a Casei Albe procesul intentat de CNN, MS NOW și Politico.

Avocatul extern care reprezintă CNN îi spusese anterior prezentatorului Jake Tapper că, în opinia sa, restabilirea accesului celor trei instituții de presă include și participarea la pool-ul Casei Albe.

MS NOW și Politico fac parte din rotații diferite de cea a celor cinci mari televiziuni americane.

Judecătorul le-a dat organizațiilor de presă termen până luni pentru a cere o ordonanță preliminară, care ar putea suspenda pentru o perioadă mai lungă interdicția anunțată de Trump.

De ce este important pool-ul TV de la Casa Albă

Pool-ul televiziunilor este principala modalitate prin care publicul din întreaga lume urmărește discursurile și aparițiile lui Donald Trump, pentru că furnizează imagini și informații și altor organizații de presă.

„Acesta este sistemul care le permite televiziunilor să împartă imaginile cu președintele cu întreaga țară. Dacă ele nu sunt acolo, pool-ul nu poate funcționa”, a declarat Jacqui Heinrich, actuala președintă a White House Correspondents’ Association, la „Fox News Sunday”.

„America nu poate avea televiziune de stat”, a spus invitata sa, Weijia Jiang de la CBS, care a condus anterior aceeași asociație. „Asta face America să fie America”, a spus ea. „De aceea avem nevoie de acoperire independentă și de aceea acest sistem al pool-ului de presă există de atât de mult timp și funcționează: pentru că ai nevoie de actori independenți care să poată observa ce se întâmplă”.

Pe lângă pool-ul televiziunilor, există și rotații separate pentru presa scrisă, radio și fotografi.

Sistemul există și pentru că președinții călătoresc și participă la evenimente în locuri în care întregul corp de presă nu poate avea acces.

Casa Albă condusă de Trump produce și propriul conținut, inclusiv transmisiuni în direct ale evenimentelor.

Însă, după cum a spus Jiang, „dacă guvernul îți arată doar ceea ce vrea el, atunci trebuie să te întrebi: ce ne scapă? Iar acesta este rolul pool-ului și al acestor organizații de presă”.