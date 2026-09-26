Chinezii își vând imaginea pentru sume între 7.000 și 15.000 de dolari. Chipurile lor ajung în reclame și jocuri generate de AI

1 minut de citit Publicat la 08:00 26 Sep 2026 Modificat la 08:08 26 Sep 2026

Oamenii își vând chipurile pentru a fi folosite în reclame sau jocuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

În China, persoanele care vor să-și vândă imaginea către producătorii de conținut pot câștiga până la 15.000 de dolari. Platformele digitale folosesc ulterior chipurile lor în reclame și jocuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, scrie South China Morning Post.

Aceste platforme conectează persoanele obișnuite cu creatorii de conținut, oferindu-le șansa de a câștiga între 7.000 și 15.000 de dolari americani.

Concret, oamenii își vând chipurile pentru a fi folosite în reclame sau jocuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Un astfel de exemplu este al unui angajat bancar. Bărbatul a câștigat aproape 2.500 de yuani, adică circa 370 de dolari americani, în doar trei zile, după ce o companie de publicitate i-a utilizat chipul de șapte ori în diverse reclame.

Din luna aprilie a acestui an, tranzacțiile private de vânzare a chipurilor, care erau anterior limitate la grupuri de chat din industria filmului și televiziunii, au migrat către platforme publice.

Yuanxiang Xinsheng, cu sediul în Shenzhen, este una dintre platformele de top care oferă mai multe beneficii utilizatorilor.

Aceștia pot specifica termeni precum durata de utilizare, conținutul interzis și drepturile de adaptare secundară.

Platforma permite utilizatorilor să își creeze „profiluri de actori digitali” după ce trec printr-un proces de înregistrare și de verificare a identității.

Chen, un bărbat în vârstă de 34 de ani, cere aproximativ 15 dolari pentru o singură utilizare a feței sale. El susține că acceptă ca fața sa să fie utilizată doar în producții romantice și cu tematică familială, nu în conținutul horror sau cel sexual explicit.

O altă platformă, Xinzhua, oferă aproximativ 370 de profiluri de actori digitali.