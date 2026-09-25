CNN: China ajută Iranul să-i lovească mai precis pe americani în războiul din Orient

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Imagini din satelit și sprijin informativ furnizate de organizații chineze au ajutat Iranul să amenințe navele din Strâmtoarea Ormuz și să lanseze lovituri de precizie asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, contribuind la o îmbunătățire spectaculoasă a capacităților iraniene de identificare și lovire a țintelor în ultimele luni, potrivit mai multor evaluări recente ale serviciilor americane de informații descrise pentru CNN de patru surse. Imaginile i-au permis Iranului să lovească în iulie o bază americană din Iordania, într-un atac în care au murit trei militari americani, cu un nivel de precizie despre care oficialii SUA cred că, în alte condiții, ar fi depășit capacitățile Iranului, au spus sursele.

Datele geospațiale chineze au îmbunătățit și capacitatea Iranului de a urmări navele care traversează strâmtoarea, sporind șansele ca dronele și rachetele iraniene să își lovească țintele, potrivit unuia dintre oficiali. Alte două surse au spus că aceste date i-au permis Iranului să folosească drone relativ rudimentare, ghidate după surse de căldură și incapabile să își modifice traiectoria în aer, pentru a amenința navele prin alegerea mai precisă a momentului lansării.

Așa se explică modul în care Iranul și-a îmbunătățit constant precizia în timpul valurilor sporadice de atacuri lansate în ultimele luni, deși sursele au precizat că acesta este doar unul dintre mai mulți factori care au sporit eficiența militară iraniană. Rusia oferă și ea sprijin regimului iranian, iar unii oficiali consideră că experiența de luptă acumulată de forțele iraniene în timpul conflictului a avut, de asemenea, un rol important.

Oficialii americani spun că amploarea exactă a ajutorului oferit de China este dificil de cuantificat, în parte pentru că nu este clar dacă regimul chinez a ordonat acest sprijin sau doar îl tolerează tacit, iar între oficialii americani există opinii diferite privind măsura în care China ajută Iranul. O a cincea sursă familiarizată cu informațiile serviciilor americane a precizat că relatări recente sugerează că regimul chinez ar prefera încetarea perturbărilor din strâmtoare, care au împins prețurile mondiale ale petrolului în sus.

Cum s-au schimbat tacticile iranienilor cu ajutorul Chinei

Sprijinul informativ a influențat, însă, noile tactici ale Iranului.

În Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul o consideră principalul său mijloc de presiune, potrivit oficialilor americani și analiștilor independenți, Iranul continuă să atace nave militare americane de escortă și vase comerciale prin lansarea unui număr mare de drone ghidate după surse de căldură în momentul în care navele ajung într-un anumit punct geografic al strâmtorii, descris de un oficial american drept un „cot”.

Tehnologia de ghidare termică a dronelor iraniene nu este considerată deosebit de sofisticată, însă forțele iraniene au demonstrat că pot urmări eficient operațiunile americane de escortă, inclusiv cu ajutorul imaginilor din satelit furnizate de China, și pot lansa atacurile în momentul cel mai favorabil, au spus sursele.

Tactica presupune, practic, lansarea unui număr mare de drone în speranța că acestea se vor fixa pe semnătura termică a corpului navelor, au explicat doi oficiali americani.

Ritmul operațiunilor poate fi extrem de intens. În timpul unei misiuni recente de escortă, forțele americane au interceptat peste 12 rachete iraniene și au doborât aproape 20 de drone, desfășurând în același timp operațiuni ofensive împotriva a aproximativ 60 de ținte din zona strâmtorii, potrivit unuia dintre oficiali.

Sprijinul informativ se adaugă asistenței tehnice oferite atât de China, cât și de Rusia, care a ajutat Iranul să îmbunătățească sistemele de ghidare ale rachetelor și dronelor sale. Cel puțin în unele cazuri însă, cum a fost atacul din iulie asupra bazei din Iordania, oficialii sunt de acord că datele informative furnizate de China au avut un rol decisiv.

„Există un motiv pentru care precizia lor s-a îmbunătățit și acesta ține de ajutorul pe care îl primesc”, a spus una dintre surse. „Experiența acumulată pe câmpul de luptă ajută, dar o mână de ajutor contează enorm”.

The Wall Street Journal a relatat pentru prima dată că Iranul a folosit date provenite de la sateliți chinezi în atacul din iulie asupra bazei din Iordania.

La momentul respectiv, purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe, Guo Jiakun, a fost întrebat despre subiect. „China își îndeplinește întotdeauna cu strictețe obligațiile internaționale. Ne opunem folosirii conflictului drept pretext pentru a arunca cu noroi în China”, a declarat el.

Xi Jinping se află la Washington pentru întâlniri cu președintele Donald Trump joi și vineri.

Administrația Trump a evitat să condamne public regimul chinez pentru orice sprijin direct sau indirect acordat Iranului, chiar dacă au apărut informații despre un posibil ajutor militar și informativ. În ciuda dorinței lui Trump de a menține relații bune cu Xi, unul dintre oficialii americani a spus că subiectul va fi probabil discutat în timpul vizitei de stat.

Întrebat în zilele de după atacul din Iordania dacă China îi dă Iranului sprijin pentru identificarea țintelor, Marco Rubio a refuzat să discute problema.

„Nimic din ceea ce a făcut China nu a schimbat în vreun fel cursul (...) conflictelor pe care le avem cu Iranul”, le-a spus Rubio reporterilor. „De fapt, în unele cazuri, au fost chiar destul de cooperanți”, a adăugat el, invocând opoziția publică a Chinei față de încercările Iranului de a introduce taxe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Iranul se adaptează

Administrația Trump a încercat să limiteze accesul Iranului la imagini comerciale chineze din satelit ale regiunii pe durata conflictului, oficialii avertizând că acestea au pus în pericol trupele americane. În mai, administrația a sancționat trei companii chineze de sateliți despre care a spus că au dat imagini care „permit armatei iraniene să lovească forțele americane din Orientul Mijlociu”.

În timp ce războiul purtat de Statele Unite intră în a șaptea lună, oficialii spun că Iranul și-a adaptat tacticile pentru a continua să amenințe obiectivele americane din regiune și să mențină presiunea asupra Statelor Unite și aliaților acestora, cu scopul de a-i determina să accepte cererile regimului iranian.

Iranul doboară drone MQ-9 Reaper „pe bandă rulantă”, a spus una dintre sursele familiarizate cu evaluările recente ale serviciilor de informații, iar alertele privind activitatea dronelor continuă să fie frecvente.

„Devin mai buni pentru că, în esență, le-am dat mai mult timp să se antreneze”, a spus o altă sursă familiarizată cu evaluările recente. Aceeași sursă a precizat că China a trimis Iranului și ajutor sub forma unor sisteme de apărare aeriană.

Mai mulți oficiali și-au exprimat profunda frustrare față de vulnerabilitatea evidentă a forțelor americane în fața rachetelor și dronelor care operează la altitudini joase și medii, spre deosebire de proiectilele care zboară la altitudini mai mari, împotriva cărora Statele Unite au dezvoltat sisteme de apărare antiaeriană extrem de sofisticate și costisitoare. Situația obligă guvernul american să instaleze mijloace defensive suplimentare la unele obiective militare și diplomatice americane din Orientul Mijlociu, potrivit unei surse familiarizate cu problema.

Iranul a demonstrat încă din 2020 că este capabil să lovească baze americane din Orientul Mijlociu, după ce președintele Trump a ordonat, în primul său mandat, uciderea lui Qasem Soleimaini, un important general iranian.

Capacitatea sa tehnică de a lovi ținte cu mare precizie s-a îmbunătățit radical de atunci, au spus mai mulți oficiali.

„Loviturile iraniene au avariat și distrus sute de clădiri și structuri din baze americane din Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania” în primele luni ale războiului, potrivit unui raport recent al inspectorului general al Pentagonului.

Aceste atacuri iraniene au contribuit la schimbări importante în modul în care trupele americane operează în mod tradițional în regiune, se precizează în raport. CENTCOM „a relocat personal, mijloace și spații de depozitare” pe măsură ce acestea erau atacate de Iran și de forțele sale aliate.

Importurile iraniene de componente cu dublă utilizare reprezintă, de asemenea, o preocupare majoră pentru oficialii americani, având în vedere capacitatea recentă a Iranului de a-și reconstrui forța militară și baza industrială.

„Fără piesele chinezești, probabilitatea ca ei să poată continua lupta ar fi mult mai mică. Este atât de simplu”, a spus un oficial american.

Cu toate acestea, refacerea stocurilor militare ale Iranului este în concordanță cu evaluările anterioare ale serviciilor americane de informații și reprezintă, de asemenea, o consecință a deciziei lui Trump de a opri operațiunile de luptă la scară largă înainte ca armata americană să își fi lovit întreaga listă de ținte, a adăugat un alt oficial.