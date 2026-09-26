Un obiect suspect s-a agățat în stabilopozii de la Agigea. Resturile seamănă cu o dronă aeriană

1 minut de citit Publicat la 09:42 26 Sep 2026 Modificat la 09:42 26 Sep 2026

Fragmente care par să provină de la o drona au fost descoperite pe stabilopozii de la Agigea. Foto: Imagini amator

Un obiect suspect a fost semnalat sâmbătă dimineața în zona stabilopozilor din localitatea Agigea, județul Constanța, relatează corespondentul Antena 3 CNN. Primele indicii arată că ar fi vorba de un fragment de dronă.

Obiectul a fost depistat de pescari în cursul dimineții. Au fost alertate autoritățile.

Fotografii realizate la fața locului prezintă un obiect rectangular, de culoare deschisă, posibil o aripă de dronă aeriană. Obiectul nu pare să aibă atașată încărcătură explozibilă.

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Acest incident vine la câteva ore după ce în județul Tulcea a fost emis mesaj RoAlert, după ce o dronă a fost depistată în apropierea graniței româno-ucrainene.

Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru interceptare însă, în cele din urmă, drona nu a întrat în spațiul aerian național.