Elon Musk nu mai e trilionar. Acțiunile SpaceX au scăzut sub prețul de debut pe bursă iar presa îl ironizează: "Elon cade pe Pământ"

2 minute de citit Publicat la 09:48 24 Iun 2026 Modificat la 09:50 24 Iun 2026

Elon Musk într-o imagine de la lansarea listării SpaceX pe bursă, pe 12 iunie 2026. Marți, titlurile SpaceX au scăzut temporar sub prețul de debut, de 150 de dolari. Foto: Getty Images

Cel mai bogat om din lume nu mai este trilionar, după ce prețurile acțiunilor Tesla și SpaceX au scăzut în tranzacțiile globale desfășurate de marți.

Momentan, Musk are o avere de 957 de miliarde de dolari, potrivit Indicelui Bloomberg al miliardarilor, notează Business Insider, care își începe articolul cu observația ironică "Elon se îndreaptă spre Pământ".

Musk a devenit trilionar la începutul acestei luni, la câteva momente după ce Oferta Publică Inițială (IPO) pentru acțiunile SpaceX a făcut ca această companie să fie evaluată la peste 2 trilioane de dolari.

Acțiunile SpaceX au crescut timp de mai multe zile, investitorii individuali fiind atrași de planurile anunțate public de firmă cu ocazia listării pe bursă.

Acțiunile SpaceX au scăzut temporar sub prețul de la debutul pe bursă

Săptămâna aceasta însă, titlurile companiei lui Musk au scăzut vertiginos.

Acțiunile SpaceX au închis, marți, în jurul valorii de 156 de dolari, în scădere cu peste 30% față de vârful de 225 de dolari atins pe 16 iunie.

Valoarea de la închiderea pieței rămâne peste prețul de debut, de 150 de dolari, la care acțiunile au început să se tranzacționeze pe 12 iunie.

Însă, potrivit datelor disponibile public, pe parcursul zilei de marți acțiunile SpaceX au căzut temporar sub acest prag, până la 147,11 de dolari per titlu.

Titlurile companiilor tehnologice scad din cauza temerilor legate de "bula AI"

Acțiunile din sectorul tehnologic au avut de suferit în ultimele zile, pe fondul temerilor legate de "bula" speculativă în domeniul Inteligenței Artificiale și de o anticipată creștere a ratei dobânzii în SUA.

În ședința din 17 iunie 2026, Rezerva Federală americană a decis să mențină dobânda de referință neschimbată, în intervalul de 3,50% - 3,75%, dar a semnalat oficial că următoarea mișcare va fi, cel mai probabil, o majorare.

Unii analiști au pus la îndoială evaluarea exorbitantă a SpaceX și obiectivele sale de amploare, de la centre de date în spațiu până la trimiterea oamenilor pe Marte.

Momentul apropiat, când primii investitori și acționari își vor putea încasa participațiile, va reprezenta un test major, remarcă Business Insider.

SpaceX a pierdut aproape 5 miliarde de dolari în 2025

Documentele depuse de SpaceX la autoritățile de resort înainte de IPO au dezvăluit că firma a înregistrat o pierdere de 4,9 miliarde de dolari în 2025, segmentul său de Inteligență Artificială - care a generat pierderi - acumulând cheltuieli de capital de 12,7 miliarde de dolari.

Compania care construiește rachete spațiale reutilizabile este, deocamdată, cel mai valoros activ al lui Musk.

Acțiunile sale valorau, marți, 744 de miliarde de dolari și reprezentau aproape 80% din averea sa netă, potrivit Bloomberg.

Participația sa la Tesla, în valoare de 158 de miliarde de dolari, a fost, de asemenea, afectată de vânzarea masivă de acțiuni.

Averea lui Musk o depășește în continuare, în mod semnificativ, pe cea a celui mai bogat vicecampion, co-fondatorul Google, Larry Page, cotat cu active însumate de 257 - 299 de miliarde de dolari.

Diferența dintre cele două avuții - adică aproximativ 660 de miliarde de dolari - este echivalentă cu mai mult de dublul averii lui Jeff Bezos, multimiliardarul clasat drept al patrulea cel mai bogar om din lume, potrivit Business Insider.