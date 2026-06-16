Averea lui Elon Musk a ajuns peste noapte la 1,3 trilioane de dolari. Diferența dintre el și următorul cel mai bogat om e de 1 trilion

Averea lui Elon Musk a ajuns peste noapte la 1,3 trilioane de dolari. Foto: Getty Images

Averea lui Elon Musk a crescut spectaculos luni și a ajuns la un nivel record de 1,3 trilioane de dolari, după ce acțiunile SpaceX au urcat cu 20% în prima zi completă de tranzacționare de la listarea istorică a companiei, scrie Forbes.

Acțiunile SpaceX au crescut cu peste 19,5% luni și au închis la peste 192 de dolari, continuând avansul de 19% din prima zi de tranzacționare de vineri. În același timp, titlurile Tesla au urcat ușor, cu 1,2%.

Noua creștere a SpaceX i-a adăugat lui Musk încă 164,8 miliarde de dolari la avere, care este acum estimată la un record de 1,3 trilioane de dolari. Potrivit clasamentului realizat de Forbes, el se află la aproximativ 1 trilion de dolari distanță de cofondatorul Google, Larry Page, evaluat la 301,4 miliarde de dolari și considerat în prezent al doilea cel mai bogat om din lume.

Musk deține 4,8 miliarde de acțiuni SpaceX și încă 350 de milioane de opțiuni, cu un preț de exercitare de 8,40 dolari pe acțiune, ceea ce îi oferă o participație totală de aproximativ 38%.

85,7 miliarde de dolari - aceasta este suma atrasă de SpaceX în urma ofertei publice inițiale, potrivit companiei. Valoarea a crescut după ce brokerii implicați în listare au cumpărat încă 83,3 milioane de acțiuni pentru a răspunde cererii ridicate din partea investitorilor, peste suma inițială de 75 de miliarde de dolari. În total, IPO-ul ar fi atras peste 350 de miliarde de dolari, dintre care aproximativ 100 de miliarde de la investitori de retail și restul de 250 de miliarde de la investitori instituționali.

Debutul bursier al SpaceX de săptămâna trecută i-a ridicat participația în companie la aproximativ 821 de miliarde de dolari, transformându-l pe Musk în primul om din lume care a depășit pragul de un trilion de dolari avere netă, cu un total estimat atunci la 1,1 trilioane de dolari.

Creșterea averii sale a fost accelerată în ultimele luni: în octombrie a devenit prima persoană evaluată la 500 de miliarde de dolari, în decembrie a trecut de 600 de miliarde, iar doar patru zile mai târziu a depășit și pragul de 700 de miliarde.