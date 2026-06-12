Elon Musk a devenit primul trilionar din lume. SpaceX este oficial listată la bursă. Cât costă o acțiune

Elon Musk a devenit primul trilionar din lume. Foto: Getty Images

Acțiunile SpaceX au început oficial să fie tranzacționate sub simbolul SPCX. Piața s-a deschis la un preț de puțin peste 150 de dolari pe acțiune, iar SPCX a înregistrat o creștere de 13% față de prețul țintă de 135 de dolari. Creșterea acțiunilor a ridicat averea netă a CEO-ului Elon Musk la peste 1 trilion de dolari, devenind primul trilionar din lume, scrie CNN.

Analiștii de pe Wall Street se așteaptă la o volatilitate crescută în prima zi de tranzacționare. Tranzacționarea acțiunilor poate fi suspendată pentru câteva minute dacă acestea cresc prea mult și prea repede într-o perioadă scurtă de timp.

Piața în ansamblu a înregistrat o creștere: indicele S&P 500 a crescut cu 0,4%. În același timp, acțiunile Tesla (TSLA) au scăzut cu 1,5%.

Fondatorul și directorul general al SpaceX, Elon Musk, a devenit oficial primul trilionair din lume. Nimeni altcineva nu s-a apropiat vreodată de o astfel de avere.

Pentru ca cineva să se apropie de averea lui, ar trebui adunate sumele celor mai bogate patru persoane de pe planeta: fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, fondatorul Oracle, Larry Ellison, și fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

Averea sa este, de asemenea, mai mare decât economiile majorității țărilor de pe planetă, inclusiv Taiwan (977 miliarde de dolari), Irlanda (779 miliarde de dolari), Suedia (760 miliarde de dolari) și Singapore (660 miliarde de dolari), alături de țara natală a lui Musk, Africa de Sud (480 miliarde de dolari).

Un trilion de dolari înseamnă un milion de milioane de dolari, sumă practic imposibil de cheltuit într-o viață.