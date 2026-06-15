Elon Musk spune că ar fi surprins dacă veniturile SpaceX nu vor depăşi 1.000 miliarde de dolari în 2031

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Elon Musk a declarat că, până în 2030, firma aerospaţială şi de inteligenţă artificială SpaceX ar putea înregistra venituri de 1.000 miliarde de dolari. „Aş fi surprins dacă veniturile nu vor depăşi 1.000 miliarde de dolari în 2031”, a scris Musk într-o postare pe platforma sa socială, X, răspunzându-i jurnalistului Jon Erlichman, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Vineri, SpaceX a devenit a şasea mare firmă din SUA, în cea mai mare Ofertă Publică Iniţială (IPO) din istorie. Evaluarea companiei a depăşit 2.000 miliarde de dolari. Elon Musk, prin participaţiile pe care le deţine în SpaceX şi producătorul de vehicule electrice Tesla, a devenit primul trilionar din istorie.

Totuşi, compania încă face mult mai puţini bani decât companiile tehnologice cu o evaluare similară, cum ar fi Broadcom şi Amazon.

Anul trecut, vânzările SpaceX au crescut cu 33%, la 18,67 miliarde de dolari, Starlink fiind responsabil pentru aproximativ 60% din total. Dar fuziunea cu xAI, care are dificultăţi financiare, a împins compania spre pierderi nete de 4,94 miliarde de dolari anul trecut, de la un profit de 791 milioane de dolari în 2024.

Unii analişti de pe Wall Street sunt prudenţi în legătură cu expansiunea companiei.

Goldman a estimat că veniturile SpaceX vor depăşi 470 miliarde de dolari în 2030, în timp ce Morgan Stanley estimează că vor ajunge la 330 miliarde de dolari, conform unui raport publicat luna aceasta de Wall Street Journal (WSJ).