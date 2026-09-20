În România, produsele esenţiale pentru un bebeluş costă 3.385 de euro în primul an. Cum ne comparăm cu restul Europei

De la scutece şi hrană până la cărucioare şi haine, lista de cumpărături cu produse esenţiale pentru bebeluşi este lungă. sursa foto: Getty

Creşterea unui bebeluş costă mult mai mult în unele ţări europene decât în altele, iar România se numără printre cele mai ieftine locuri din Europa la acest capitol. Potrivit unui studiu realizat de compania Remitly, produsele esenţiale din primul an de viaţă – de la scutece şi lapte praf până la cărucior şi haine – costă în România 3.385 de euro, a doua cea mai mică sumă din cele 38 de ţări analizate, după Cehia. La celălalt capăt al clasamentului, în Spania, aceleaşi produse ajung la 6.294 de euro, aproape dublu. Cifrele nu includ însă costurile cu creşa sau grădiniţa şi nici nu spun toată povestea: raportate la salarii, cheltuielile pot apăsa mult mai greu pe umerii părinţilor din ţările mai sărace decât pe ai celor din vestul Europei, scrie Euronews.

Cei mai mulţi părinţi descriu venirea pe lume a unui copil drept unul dintre cele mai fericite momente din viaţă, dar aceasta vine şi cu un cost. De la scutece şi hrană până la cărucioare şi haine, lista de cumpărături cu produse esenţiale pentru bebeluşi este lungă. Iar nota de plată poate fi mai mare decât se aşteaptă mulţi părinţi.

Costul produselor esenţiale pentru bebeluşi variază semnificativ în Europa. Dar cât cheltuiesc, de fapt, părinţii? Care sunt ţările cele mai scumpe la acest capitol şi unde sunt cele mai accesibile produsele, raportat la salariile medii?

Compania Remitly a calculat costul anual al produselor esenţiale în primul an de viaţă al unui bebeluş, pe baza preţurilor din iulie 2026. Calculul include 14 produse de bază, împărţite în şase categorii:

Schimbatul scutecelor (scutece, şerveţele umede, cremă pentru iritaţii),

Biberoane (biberoane cu capace),

Lapte praf pentru sugari,

Somnul (pătuţ, coş sau landou, saltea de pătuţ, cearşafuri cu elastic, pături),

Transportul (scaun auto pentru sugari, cărucior),

Îmbrăcămintea (body-uri, salopete sau pantaloni, şosete).

În cele 38 de ţări europene, costul estimat al produselor esenţiale pentru bebeluşi în primul an variază de la 2.813 euro în Marea Britanie la 6.294 euro în Spania, cu o medie europeană de 4.727 euro.

Pe lângă Spania, produsele esenţiale pentru primul an de viaţă depăşesc 6.000 de euro în Ţările de Jos (6.140 euro), Finlanda (6.066 euro), Suedia (6.025 euro) şi Elveţia (6.018 euro).

Costurile se situează între 5.000 şi 6.000 de euro în Luxemburg (5.665 euro), Italia (5.609 euro), Lituania (5.563 euro), Albania (5.532 euro), Serbia (5.509 euro), Muntenegru (5.500 euro), Portugalia (5.337 euro), Slovacia (5.221 euro), Norvegia (5.079 euro) şi Islanda (5.004 euro).

Dintre cele mai mari cinci economii, Spania are cele mai ridicate costuri, în timp ce Marea Britanie le are pe cele mai mici, de 2.813 euro. Germania (4.701 euro) şi Franţa (4.393 euro) se situează mai aproape de media europeană.

Părinţii din Cehia (3.211 euro), România (3.385 euro), Letonia (3.392 euro), Croaţia (3.661 euro), Bulgaria (3.804 euro) şi Bosnia şi Herţegovina (3.844 euro) se numără printre cei care suportă cele mai mici costuri în termeni nominali, toate cele şase ţări fiind sub pragul de 4.000 de euro.

Turcia (4.023 euro), Belgia (4.084 euro), Malta (4.118 euro) şi Grecia (4.158 euro) se apropie, de asemenea, de pragul de 4.000 de euro, situându-se puţin peste el.

Cele mai mari cheltuieli – la haine, lapte praf şi scutece

Repartizarea costurilor pe cele şase categorii diferă mult de la o ţară europeană la alta. În medie, îmbrăcămintea (30,3%), laptele praf (25,7%) şi scutecele (24,5%) reprezintă cele mai mari ponderi, însumând 81% din costurile totale ale primului an.

În cele 38 de ţări, părinţii cheltuiesc, în medie, 1.465 de euro pe haine, 1.187 de euro pe lapte praf şi 1.152 de euro pe scutece, ceea ce ridică suma combinată la 3.804 euro.

Structura cheltuielilor variază semnificativ de la ţară la ţară. Îmbrăcămintea reprezintă doar 16% din costuri în Danemarca, faţă de 52,5% în Suedia. Ponderea acesteia depăşeşte 45% şi în Ţările de Jos, Finlanda şi Irlanda.

Laptele praf reprezintă 10,8% din costuri în Suedia, dar 41,3% în Letonia. Ponderea sa este ridicată şi în Turcia, Danemarca şi Ungaria, unde depăşeşte 35%.

Scutecele reprezintă 12,4% din costuri în Turcia, faţă de peste 36% în Elveţia şi Belgia.

Costurile pentru bebeluş, ca pondere din salariul mediu

Fireşte, nivelul veniturilor contează atunci când se compară ţările, dat fiind că salariile diferă mult în Europa. Aşadar, ce parte din salariul mediu anual se cheltuieşte pe produsele esenţiale pentru bebeluşi în primul an?

Studiul Remitly a comparat costul produselor esenţiale cu salariile medii din fiecare ţară. A folosit câştigurile lunare medii ale angajaţilor, calculate de Organizaţia Internaţională a Muncii şi ajustate în funcţie de inflaţie.

Accesibilitatea poate depinde şi de faptul dacă lucrează ambii părinţi, precum şi de taxe şi de beneficiile pentru familii. Acestea pot conta enorm.

În cele 36 de ţări, produsele esenţiale pentru bebeluşi reprezintă, în medie, 20,9% din salariile anuale. Ponderea variază de la 5,4% în Belgia la 88,8% în Republica Moldova.

Părinţii din Albania (66%), Turcia (45,1%), Muntenegru (45%), Serbia (41,4%), Bosnia şi Herţegovina (36,1%), Portugalia (35,7%) şi Ungaria (34,7%) cheltuiesc cel puţin o treime din salariul mediu anual pe produsele esenţiale pentru bebeluşi, potrivit acestui calcul.

Produsele esenţiale pentru bebeluşi reprezintă mai puţin de 10% din salariul mediu anual în Luxemburg (6%), Danemarca (6,7%), Marea Britanie (7,5%), Norvegia (7,6%), Irlanda (8%), Elveţia (8%), Germania (8,1%), Austria (8,2%), Franţa (8,5%), Malta (8,9%) şi Ţările de Jos (9,4%).

Dar creşele şi grădiniţele?

Acest studiu nu acoperă costurile pentru creşe şi grădiniţe, care pot reprezenta o povară suplimentară considerabilă pentru părinţii din Europa.

De exemplu, în 2023, taxele brute pentru îngrijirea a doi copii au ajuns la 64.211 euro în Elveţia, în timp ce Ţările de Jos au înregistrat cea mai mare valoare din UE, de 39.229 euro, potrivit OCDE. În Germania, suma a fost de doar 552 de euro.

Cifrele se referă la îngrijirea în centre specializate, adică la serviciile de îngrijire a copiilor oferite în afara locuinţei, în unităţi autorizate. Acestea includ creşe, centre de zi, grădiniţe, şcoli de joacă şi grupuri administrate de părinţi, cu program integral sau parţial.

Dacă se iau în calcul costurile nete pentru îngrijirea a doi copii, suma este de 10.200 de euro pentru o familie cu un singur venit în Elveţia şi de 27.551 de euro pentru un cuplu cu două venituri. Sprijinul guvernamental poate reduce însă semnificativ costurile pentru familii în unele ţări, valorile nete coborând sub 5.000 de euro.