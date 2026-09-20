Meta a dat în judecată Ofcom, „CNA-ul” din Marea Britanie. Care sunt motivele

Mark Zuckerberg. sursa foto: Getty

Meta, compania care deţine Facebook, WhatsApp şi Instagram, a deschis un nou proces împotriva Ofcom, autoritatea britanică de reglementare a media, pe care o acuză că aplică greşit Legea siguranţei online – legislaţia prin care Marea Britanie vrea să oblige marile platforme să îşi protejeze mai bine utilizatorii. De data aceasta, Meta contestă includerea WhatsApp şi Instagram într-o categorie care le impune obligaţii suplimentare, de la mai multă transparenţă până la măsuri împotriva publicităţii frauduloase. Este doar una dintre acţiunile prin care giganţii tech – printre care şi TikTok sau X – sunt acuzaţi că folosesc instanţele pentru a întârzia aplicarea legii, în timp ce Ofcom avertizează că riscă să fie „făcut praf în instanţă” de companii cu resurse uriaşe, scrie The Guardian.

Avocaţii companiei-mamă a Facebook au depus, în cursul săptămânii, o contestaţie împotriva încadrării WhatsApp şi Instagram – deţinute tot de Meta – într-o categorie care le supune unor obligaţii suplimentare.

Printre aceste responsabilităţi în plus se numără o transparenţă mai mare, mai multe opţiuni de control pentru utilizatori, măsuri de protejare a acestora împotriva publicităţii frauduloase şi o evidenţă mai riguroasă a conţinutului ilegal.

Demersul are loc pe fondul ostilităţii manifestate de corporaţiile tehnologice americane şi de administraţia lui Donald Trump faţă de regimul de taxe şi amenzi pe care Ofcom îl aplică în temeiul acestei legislaţii de referinţă în domeniul siguranţei digitale.

Meta a iniţiat o acţiune în justiţie la Londra în luna mai, susţinând că metoda prin care Ofcom calculează taxele este greşită şi că nu ar trebui să se bazeze pe veniturile globale ale unei companii.

Încălcările Legii siguranţei online pot fi sancţionate cu amenzi de până la 10% din veniturile mondiale eligibile (QWR) sau de 18 milioane de lire sterline - se aplică suma mai mare. Ofcom îşi finanţează cheltuielile de funcţionare aferente activităţii de siguranţă online dintr-o parte a acestor venituri.

Alte acţiuni în justiţie sunt intentate de TikTok şi X, cu privire la volumul de informaţii pe care companiile trebuie să le pună la dispoziţia Ofcom pentru ca autoritatea să îşi poată îndeplini rolul de monitorizare a serviciilor lor.

Un director de rang înalt din cadrul autorităţii a declarat marţi, în faţa unei comisii din Camera Lorzilor, că Ofcom „acţionează într-un mediu extrem de litigios”, confruntându-se, printre altele, cu două acţiuni din partea Meta şi cu altele venite dintr-o „multitudine de servicii” care au deschis proceduri de control judiciar împotriva instituţiei pentru încercarea de a colecta date.

„Ne dorim, cu certitudine, să impulsionăm schimbarea în cel mai bun mod cu putinţă”, a declarat Oliver Griffiths, directorul departamentului pentru siguranţă online al Ofcom, în faţa membrilor Camerei Lorzilor care audiau mărturii despre Legea siguranţei online. „Am venit cu toţii la muncă pentru ca acest lucru să se întâmple, dar, dacă ne asumăm riscuri inutile, o să fim făcuţi praf în instanţă de persoane şi de firme cu buzunare adânci”.

Referitor la cel mai recent demers juridic, un purtător de cuvânt al Meta a declarat că „la fel ca mulţi alţii din industrie, printre care TikTok, Roblox, X şi Quora, contestăm anumite aspecte legate de aplicare. Nu sunt contestaţii împotriva legii în sine, ci a modului în care Ofcom a interpretat-o. Este o trăsătură normală a oricărui nou regim de reglementare aflat în faza de aşezare şi asigură clarificarea chestiunilor de procedură, de domeniu de aplicare şi de implementare, astfel încât legea să fie aplicată proporţional, corect şi consecvent”.

Lisa Nandy, ministrul digitalizării, culturii, media şi sportului, a promis săptămâna trecută că va continua să introducă legislaţie pentru reglementarea internetului.

„Cred că va trebui să începem să ne obişnuim cu ideea că guvernul va fi mult mai rapid, mult mai intervenţionist, şi cred că va trebui să văd legea actualizată în mod regulat, pentru că tehnologia se schimbă atât de repede, încât trebuie să fim în stare să reacţionăm”, a declarat ea în podcastul Electoral Dysfunction al Sky News.