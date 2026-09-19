Unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume vrea să devină un hub pentru hidrogenul verde. Planul pentru emisii nete zero

Oman încearcă, de asemenea, să atragă investiții prin simplificarea procedurilor și prin stabilirea unor reguli mai clare pentru piețele de carbon. FOTO: Profimedia Images

Unul dintre cei mai mari producători de petrol și gaze, Oman, a lansat în acest an o strategie pentru atingerea neutralității climatice, care prevede reducerea emisiilor cu 33% până în 2035 și atingerea nivelului net zero până la jumătatea secolului, potrivit thecooldown.com.

Oman înaintează cu planurile de creștere semnificativă a capacității de energie solară și eoliană, a stocării în baterii și a producției de hidrogen verde.

Oman își propune să ajungă până în 2030 la o capacitate de aproximativ 5,7 gigawați de energie solară, peste 2 gigawați de energie eoliană și 1 gigawatt de capacitate de stocare în baterii, potrivit Oilprice.com.

Oman afirmă că acest parcurs se bazează pe diversificarea energetică, captarea și stocarea carbonului, precum și pe proiecte de adaptare în șapte sectoare-cheie. Centrul Oman pentru Zero Emisii Nete va monitoriza progresele și va superviza modul în care este pusă în aplicare strategia.

Ministrul Energiei, Salim Al Aufi, a descris planurile actualizate drept „un pas strategic către o economie solidă, sustenabilă și cu emisii reduse de carbon, care consolidează poziția Omanului la nivel global, în concordanță cu Oman Vision 2040”, a relatat Oilprice.com.

Mai multe proiecte sunt deja în derulare. Un proiect de hidroenergie cu acumulare prin pompaj, numit Wadi Dhayka, va reutiliza un baraj existent pentru stocarea energiei la scară largă, în timp ce alte șapte proiecte urmăresc să producă peste 1 milion de tone de hidrogen verde pe an până în 2030. Totuși, BP și un consorțiu format din Engie și Pesco s-au retras deja din aceste proiecte.

Oman nu își reduce producția de petrol și gaze

Oman încearcă, de asemenea, să atragă investiții prin simplificarea procedurilor și prin stabilirea unor reguli mai clare pentru piețele de carbon.

La Green Hydrogen Summit Oman, directorul general al Hydrom, Abdulaziz al Shidhani, a declarat că „la mai puțin de trei ani de la stabilirea cadrului, programul a intrat într-o etapă de implementare coordonată”, potrivit Oilprice.com.

Este însă important de reținut că Oman nu își reduce producția de petrol și gaze. Țara intenționează să organizeze o nouă rundă de licitații pentru acordarea unor perimetre de concesiune și își propune să mențină producția de combustibili fosili. Practic, strategia poziționează țara pentru o tranziție mai lentă și controlată, mai degrabă decât pentru o decarbonizare rapidă.

Planurile Omanului fac parte dintr-o tendință mult mai amplă privind hidrogenul verde, tehnologii de producție mai eficiente și dificultatea reducerii emisiilor în economiile care depind în continuare de petrol și gaze. Ele arată, de asemenea, de ce cererea, costurile de producție și analiza atentă a promisiunilor privind neutralitatea climatică sunt importante, pe măsură ce țara își dezvoltă sursele regenerabile, menținând în același timp producția de combustibili fosili.