FMI spune că AI ar putea creşte economia Europei cu 1% în 5 ani, dar avertizează că tehnologia avansată vine şi cu multe riscuri

FMI spune că AI ar putea creşte economia Europei cu 1% în 5 ani. Sursa foto: Getty Images

Inteligenţa artificială ar putea îmbunătăţi productivitatea europeană cu aproximativ 1% pe parcursul a cinci ani, însă riscă şi să accentueze inegalităţile, să suprasolicite reţelele electrice şi să sporească dependenţa de tehnologia străină, cu excepţia cazului în care guvernele statelor membre aprofundează integrarea economică, susţine Fondul Monetar Internaţional (FMI), notează Agerpres.

Într-un raport pregătit pentru reuniunea informală a miniştrilor de Finanţe din Uniunea Europeană, care a avut loc la Dublin în 18 şi 19 septembrie, FMI precizează că beneficiile şi costurile asociate inteligenţei artificiale (AI) ar putea fi distribuite inegal între ţări, regiuni şi categorii de lucrători. De asemenea, raportul subliniază că finalizarea pieţei unice a UE ar contribui la o distribuţie mai echilibrată a adoptării IA şi a beneficiilor acesteia în interiorul blocului comunitar.

Documentul FMI repetă îngrijorările exprimate anterior de fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, precum şi de Comisia Europeană, potrivit cărora fragmentarea pieţelor europene de capital, energie şi muncă frânează investiţiile şi inovarea.

AI ameninţă 60% dintre angajaţii Europei

FMI estimează că aproximativ 60% dintre lucrătorii din economiile europene avansate ocupă posturi cu o expunere mare pe AI. Deşi unii ar putea deveni mai productivi datorită instrumentelor bazate pe AI, alţii riscă să-şi piardă locurile de muncă pe măsură ce sarcinile repetitive sunt automatizate, în special în sectoarele unde AI tinde mai degrabă să înlocuiască forţa de muncă, decât să o completeze.

Raportul menţionează că centrele de date din Europa consumă deja aproximativ 3% din energia electrică a continentului, iar cererea de electricitate va creşte semnificativ pe măsură ce utilizarea AI se extinde. Marile centre tehnologice, precum Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris şi Dublin, se numără printre zonele cele mai expuse, aglomerările de centre de date punând deja presiune asupra reţelelor electrice locale. Pentru a remedia această situaţie, UE ar trebui să investească în infrastructura electrică transfrontalieră şi să aprofundeze integrarea pieţei europene de energie, recomandă FMI.

De asemenea, documentul avertizează că Europa riscă să creeze o nouă dependenţă strategică, având în vedere dominaţia SUA şi a Chinei în dezvoltarea modelelor de AI. Potrivit FMI, Europa va avea nevoie de investiţii semnificative în propria industrie de AI pentru a evita dependenţa de tehnologia străină. Totodată, raportul sugerează că beneficiile IA ar putea fi distribuite inegal atât între statele membre, cât şi în interiorul acestora. Se preconizează că economiile mai avansate vor beneficia disproporţionat de pe urma acestei tehnologii, fiind mai bine pregătite şi mai expuse la Inteligenţa Artificială.