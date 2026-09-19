Germania construiește prima centrală electrică din lume bazată pe fuziune cu laser

Germania va construi o centrală electrică bazată pe fuziune nucleară cu laser, pe amplasamentul fostei centrale nucleare de la Biblis. FOTO: Focused Energy

Germania va construi o centrală electrică bazată pe fuziune nucleară cu laser, pe amplasamentul fostei centrale nucleare de la Biblis, scrie Euronews.

Proiectul, dezvoltat de compania germană Focused Energy, își propune să transforme un fost sit de producție a energiei prin fisiune nucleară într-un centru pentru o tehnologie despre care cercetătorii speră că ar putea furniza cantități uriașe de energie.

Cursa pentru dezvoltarea energiei produse prin fuziune se intensifică la nivel mondial, iar Statele Unite, China și Europa încearcă să ajungă în fruntea acestui domeniu. Compania germană Focused Energy, cu sediul în Darmstadt, vrea să devină unul dintre principalii dezvoltatori de centrale comerciale bazate pe fuziune cu laser.

Fuziunea nucleară se află tot mai sus pe agenda tehnologică a Germaniei și a Uniunii Europene. În întreaga lume apar numeroase companii specializate în această tehnologie, iar fuziunea realizată cu ajutorul laserelor atrage investiții importante. În această primăvară, Focused Energy a obținut 240 de milioane de dolari, cea mai mare sumă atrasă până acum într-o primă rundă de finanțare de o companie din industria mondială a fuziunii.

După un control strict de securitate, echipa Euronews a intrat în incinta centralei Biblis. Amplasamentul a găzduit una dintre cele mai mari centrale nucleare din Germania, care producea energie prin fisiune. În acest proces, nucleele atomilor grei sunt despicate pentru a elibera energie.

Germania renunță treptat la acest tip de energie nucleară. În întreaga țară, clădirile fostelor centrale sunt decontaminate, iar turnurile de răcire sunt demolate. La Biblis, însă, domurile uriașe ale reactoarelor vor rămâne. În viitor, în interiorul unuia dintre ele ar urma să fie construită o instalație bazată pe fuziune nucleară, proces prin care nuclee atomice ușoare sunt unite și care eliberează energie. RWE, una dintre cele mai mari companii energetice din Europa și proprietara amplasamentului, a investit 60 de milioane de euro în Focused Energy.

Compania are un plan ambițios. "În cinci ani vreau să avem aici, la Biblis, primul nostru demonstrator de fuziune cu laser. În zece ani vrem să construim centrala-pilot, iar în 15 ani, prima centrală comercială din lume bazată pe fuziune cu laser, competitivă din punct de vedere economic", a declarat Ulrich Sigel, vicepreședintele Focused Energy, pentru Euronews.

Alegerea amplasamentului nu este întâmplătoare. "Condițiile de aici sunt pur și simplu excelente", explică Sigel. Compania poate folosi infrastructura deja existentă, de la conexiunea la rețeaua electrică până la clădirile fostei centrale. În fostul Bloc Reactor A urmează să fie construită centrala noastră-pilot de fuziune cu laser.”

Centrala ar urma să producă aproape un gigawatt de electricitate, suficient pentru aproximativ două milioane de gospodării. Criticii spun însă că tehnologia nu este încă suficient de matură și că producerea energiei prin fuziune ar putea fi prea costisitoare. Focused Energy susține, dimpotrivă, că fuziunea cu laser poate deveni competitivă inclusiv în comparație cu energia produsă prin fisiune nucleară și cu cea din surse regenerabile.

Provocările tehnice sunt însă considerabile. Cercetătorii trebuie să rezolve încă probleme legate de combustibil și să găsească o modalitate de a transforma rezultatele promițătoare obținute în laboratoare într-o tehnologie capabilă să funcționeze la scară industrială.