În 2023, un vânător a găsit o piatră ciudată în deșertul Sahara: Era o shergottită de pe Marte. Meteoritul s-a vândut cu milioane de $

4 minute de citit Publicat la 14:03 17 Sep 2026 Modificat la 14:06 17 Sep 2026

Northwest Africa 16788, sau NWA 16788, cel mai mare meteorit marțian descoperit până acum pe Pământ. Sursa foto: Profimedia Images

Majoritatea rocilor găsite în mijlocul unui deșert rămân exact ceea ce par: pietre obișnuite, modelate de căldură și vânt de-a lungul a mii de ani. Uneori însă, cineva descoperă o rocă ce nu ar trebui să se afle acolo, venită dintr-un loc diferit de împrejurimile imediate.

Pe 16 iulie 2023, un vânător de meteoriți a descoperit o singură piatră de 24,67 de kilograme în regiunea Kefkaf din zona Agadez, Niger. Ulterior, aceasta a fost clasificată drept o shergottită marțiană.

Roca, desemnată în cele din urmă Northwest Africa 16788, sau NWA 16788 pe scurt, cântărea aproximativ cât o anvelopă de mașină și avea peste 38 de centimetri în punctul său cel mai lat.

Vânătoarea de meteoriți este, în sine, o activitate specializată, iar deșerturi precum Sahara reprezintă terenuri ideale tocmai pentru că întinderile lor de nisip, lipsite de vegetație și de roci, fac ca o piatră care nu își are locul acolo să fie mult mai ușor de găsit decât în aproape orice alt loc de pe Pământ.

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Confirmarea faptului că o bucată de rocă provine de pe o altă planetă

Să găsești o rocă cu aspect neobișnuit este un lucru; să demonstrezi de unde provine cu adevărat este cu totul altceva.

Culoarea roșiatică și crusta sticloasă de fuziune de pe NWA 16788 au fost primele indicii că fusese descoperit ceva remarcabil, însă au fost necesare investigații suplimentare în laborator asupra compoziției minerale și gazoase a rocii pentru a demonstra importanța științifică a descoperirii.

NWA 16788 a fost clasificată în Meteoritical Bulletin Database, baza oficială de date a denumirilor și clasificărilor aprobate pentru meteoriți, drept o shergottită microgabbrică cu olivină, un tip de meteorit marțian magmatic a cărui textură minerală păstrează informații despre istoria cristalizării sale.

Originea marțiană a fost confirmată prin compararea gazelor conținute în rocă cu măsurătorile atmosferei realizate de modulele de aterizare Viking ale NASA în anii 1970.

Înregistrarea din Meteoritical Bulletin menționează, de asemenea, că piatra a fost găsită pe 16 iulie 2023 în regiunea Kefkaf din Niger, având o masă principală de 24,67 de kilograme și fiind recuperată o singură bucată.

Cel mai mare meteorit marțian descoperit până acum pe Pământ

Descrierea o identifică drept o rocă porfirică, cu cristale de olivină de până la 3 milimetri, zone topite în urma șocului și olivină și piroxen cu zonare chimică, variind de la pigeonit la augit.

Acest lucru a plasat NWA 16788 într-un grup foarte restrâns. Dintre toți meteoriții descoperiți vreodată pe Pământ, doar o mică parte provin de pe Marte.

NASA estimează că peste 50.000 de meteoriți au fost recuperați pe Pământ, iar materialul marțian reprezintă o fracțiune foarte mică din acest total, aproximativ egală cu numărul meteoriților despre care se știe că provin de pe Lună.

NWA 16788 era neobișnuit de mare chiar și în comparație cu alți meteoriți marțieni. Sotheby’s a declarat că specimenul reprezenta aproape 7% din masa totală cunoscută de material marțian existent pe Pământ și era cu aproximativ 70% mai mare decât următoarea cea mai mare bucată cunoscută.

Piatra de 24,67 de kilograme este, de asemenea, cel mai mare meteorit marțian individual înregistrat în Meteoritical Bulletin Database.

Cel mai scump meteorit vândut vreodată la licitație

Înainte de a ajunge la licitație, meteoritul a fost expus public la Agenția Spațială Italiană din Roma, în cadrul evenimentului European Researchers’ Night din 2024, după care a petrecut o perioadă într-o expoziție privată din Toscana.

În iulie 2025, a venit momentul recunoașterii sale internaționale, când Sotheby’s l-a plasat în centrul unei licitații de istorie naturală desfășurate la New York, prezentându-l oficial drept cea mai mare bucată de Marte găsită vreodată pe Pământ.

Sotheby’s a remarcat că meteoritul prezenta foarte puține semne de alterare terestră, ceea ce sugera că petrecuse relativ puțin timp expus mediului de la suprafața Pământului.

Înaintea licitației, Sotheby’s estima că meteoritul se va vinde pentru o sumă cuprinsă între 2 și 4 milioane de dolari.

Licitația a început cu două oferte depuse în avans, iar tensiunea a crescut pe măsură ce ofertanții prin telefon și online au intrat în competiție, până când ciocănelul a căzut, iar prețul a depășit cu mult așteptările.

Incluzând prețul de adjudecare de 4,3 milioane de dolari, suma totală, cu taxe și comisioane, a depășit 5,3 milioane de dolari, transformând NWA 16788 în cel mai scump meteorit vândut vreodată la licitație.

O vânzare-record care a ridicat întrebări neplăcute

Reprezentanții Sotheby’s au declarat că nu au dezvăluit niciodată identitatea cumpărătorului, lucru care nu este neobișnuit în cazul vânzărilor de obiecte de istorie naturală cu valoare foarte mare.

Ceea ce s-a întâmplat ulterior a fost însă cu totul neobișnuit.

După vânzare, în Niger au apărut întrebări cu privire la modul în care meteoritul fusese scos din țară, determinând autoritățile să investigheze descoperirea și exportul acestuia.

Disputa a scos la iveală o adevărată zonă gri în lumea comerțului cu meteoriți, unde normele internaționale privind proprietatea și exportul rocilor provenite din spațiu, descoperite pe terenuri private sau publice, diferă considerabil de la o țară la alta, iar aplicarea legii în regiunile deșertice îndepărtate este adesea extrem de dificilă.

Indiferent de rezultatul anchetei din Niger, NWA 16788 și-a câștigat deja statutul de reper științific.

Roca a fost desprinsă de pe Marte în urma unui impact produs în trecutul îndepărtat, a călătorit aproximativ 140 de milioane de mile prin spațiu și, în cele din urmă, a ajuns pe Pământ, înainte de a fi găsită în Niger și vândută pentru milioane de dolari.

Este o reamintire a faptului că fragmente din istoria planetară pot apărea uneori în cele mai neașteptate locuri.