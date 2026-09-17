Canada oferă Europei mineralele critice de care are nevoie. În Parlamentul European, Mark Carney a promis „o aprovizionare sigură”

Mark Carney, premierul Canadei. sursa foto: Hepta

Canada are peste 34 de minerale critice în subsol și e printre cei mai mari producători mondiali ai celor mai căutate dintre ele. Joi, la Parlamentul European, premierul Mark Carney i-a promis Europei o „aprovizionare sigură” cu aceste resurse, scrie Politico.

Premierul canadian a vorbit joi, în fața Parlamentului European, despre invitația de a face din Canada primul „membru asociat” din istoria Uniunii Europene – un concept nou, fără precedent juridic.

Propunerea, lansată cu o zi înainte de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marchează o apropiere accelerată între Bruxelles și Ottawa, în plin război comercial al Canadei cu Statele Unite, scrie Politico.

Discursul vine într-un moment în care Canada își caută aliați puternici dincolo de vecinul nord-american, iar Europa încearcă să își consolideze securitatea și independența prin parteneriate mai strânse.

Rămân însă multe necunoscute: ce ar însemna concret noul statut, cu ce ar diferi de parteneriatele deja existente și cum va reacționa Washingtonul, după ce Donald Trump a amenințat cu „tarife serioase” la adresa Europei dacă ideea merge mai departe.

„Cel mai european dintre non-europeni”

Carney și-a început discursul cu 16 minute mai târziu decât era programat, iar la momentul în care s-a ridicat să vorbească, un eurodeputat de extremă dreapta a scandat „USA! USA! USA!”. Premierul canadian a trecut peste incident râzând și a intrat direct în discurs.

În primele minute a vorbit în engleză, franceză și germană – o ilustrare a afirmației sale că țara sa este cea mai europeană dintre țările din afara Europei.

Carney a insistat pe ideea că apropierea dintre cele două părți nu ține de geografie, ci de valori comune. Într-o trimitere la Groenlanda, el a spus: „Canada și Europa nu sunt legate de geografie, chiar dacă prietenii noștri danezi știu că împărțim o graniță de 3.000 de kilometri în Arctica”.

„Canada și Europa sunt fiecare puternice. Europa și Canada sunt mai puternice împreună”, le-a spus el eurodeputaților, care l-au aplaudat.

Aluzii repetate la Trump

Fără să îl numească, Carney l-a vizat de mai multe ori pe președintele american. „Nu suntem aliați de conjunctură. Nu urmărim înțelegeri de tip câștig-pierdere”, a spus el, adăugând: „Credem că economia nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru o societate dreaptă”.

„Astăzi, societățile noastre sunt zguduite de furtuni noi: răsturnările provocate de schimbările climatice, erodarea normelor democratice și folosirea comerțului ca armă. Instituțiile multilaterale pe care ne bazam au fost slăbite. „Suveranitatea și deschiderea sunt greu de conciliat astăzi. Integrarea economică este acum folosită ca armă, iar tarifele ca mijloc de presiune”, mai spune el.

Apropierea de Europa vine după ce Statele Unite au interzis importurile unor produse-cheie canadiene, din industrie și agricultură, iar cei doi vecini nord-americani au intrat într-un război comercial cu tarife reciproce, după eșecul negocierilor de luna trecută.

Minerale critice: „Vă putem acoperi nevoia de aprovizionare sigură”

Unul dintre cele mai concrete puncte ale discursului a vizat mineralele critice – materii prime esențiale pentru tranziția energetică și pentru industria de apărare.

Carney a răspuns astfel propunerii lui von der Leyen de a înființa o nouă structură europeană dedicată acestor resurse, care ar coordona achizițiile și ar constitui stocuri.

„Canada are zăcăminte de peste 34 de minerale critice și ne numărăm printre principalii producători ai celor mai importante zece pentru tranziția energetică mondială”, a spus Carney. „Alianța noastră poate ajuta la acoperirea nevoii Europei de aprovizionare sigură, a dorinței Canadei de a avea capacități avansate de procesare și a obiectivului nostru comun de a completa lanțurile valorice în tranziție și în apărare”.

AI, Big Tech și protecția copiilor

Carney a răspuns afirmativ și propunerii lui von der Leyen ca UE și Canada să colaboreze la testarea modelelor avansate de inteligență artificială: „Canada și Europa își pot uni forțele pentru a dezvolta protocoale de siguranță pentru AI”.

El a sugerat și punerea în comun a puterii de calcul necesare antrenării modelelor mari. Cele două părți fac deja parte dintr-o rețea internațională a institutelor de siguranță în domeniul AI.

Chiar în ziua în care von der Leyen a prezentat o interdicție a rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani (așa-numitul „Kids Act”), Carney a atacat dur platformele tehnologice.

Acestea „vor să ne controleze datele, să răspândească dezinformare și să fure copilăria copiilor noștri”, a spus el în franceză.