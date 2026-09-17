Un fermier din Africa a readus la viață o tehnică demult uitată, cu termite, gropi și bălegar, și a transformat un teren arid în pădure

Fermierul Yacouba Sawadogo din urkina Faso. Sursa foto: UN Environment Programme via Youtube

Un fermier din Burkina Faso a readus la viață o tehnică abandonată: săparea unor gropi puțin adânci, umplerea lor cu gunoi de grajd și lăsarea termitelor să sape tuneluri pe dedesubt pentru a deschide stratul de sol întărit. Terenurile care fuseseră declarate moarte au redevenit productive, iar metoda s-a răspândit în Sahel din vorbă în vorbă.

Sahelul este fâșia largă de pajiști semiaride care traversează Africa, imediat la sud de Sahara. Este o regiune uscată, expusă și care devine tot mai aridă. Între 1972 și 1984, regiunea a trecut prin una dintre cele mai grave perioade de secetă prelungită înregistrate vreodată. În unele zone, cantitatea de precipitații a scăzut cu până la 80%. Stratul superior al solului s-a întărit, transformându-se într-o crustă mineralizată numită laterit, prin care aproape nimic nu mai putea crește.

Sute de mii de oameni au murit în foametea care a urmat, iar alte sute de mii au abandonat zonele rurale și s-au mutat spre sud, în orașe. Într-un sat numit Gourga, din provincia Yatenga de Nord, în ceea ce este astăzi Burkina Faso, cea mai mare parte a populației a plecat.

Un fermier analfabet pe nume Yacouba Sawadogo a făcut exact contrariul. S-a întors în sat din oraș și a început să experimenteze pe o bucată de teren pe care toată lumea din zonă o considerase moartă.

Tehnica veche

Ceea ce a făcut Sawadogo a fost să reia o practică tradițională de agricultură a populației Mossi, numită zaï, care aproape dispăruse complet din regiune. În limba Mossi, cuvântul înseamnă „a începe devreme”.

Practica presupune săparea unor mici gropi puțin adânci în suprafața solului, astfel încât acestea să colecteze apa de ploaie în timpul sezonului de vegetație. În mod tradițional, gropile erau săpate la începutul sezonului ploios, când pământul era deja suficient de moale pentru a putea fi lucrat cu o unealtă manuală.

În mod tradițional, acestea erau mici. Și, în mod tradițional, erau folosite doar pentru a capta apa. Metoda clasică zaï nu fusese niciodată considerată o tehnică deosebit de eficientă. Fermierii care au încercat-o în timpul secetei din anii 1970 au renunțat în mare parte la ea.

Sawadogo și-a refăcut propriile terenuri cu ajutorul unei sape. Videoclipul de mai jos reprezintă versiunea continentală a aceleiași idei - Marele Zid Verde, o barieră de copaci lungă de 8.000 de kilometri, pe care 11 țări o plantează pentru a se opune aceluiași deșert. Acesta arată cât din proiect există în realitate astăzi, de ce este atât de mult în urma obiectivelor anunțate și care dintre sectoare funcționează.

Ce a schimbat

Potrivit profilului oficial al lui Sawadogo realizat de Right Livelihood Foundation, publicat după ce fundația i-a acordat premiul de laureat în 2018, cunoscut pe scară largă drept „Nobelul alternativ”, Sawadogo a schimbat aproape fiecare etapă a procesului.

A început să-și sape gropile în timpul sezonului uscat, cu luni înainte de venirea ploilor, când solul era cel mai tare, dar când munca putea fi făcută în ritmul său. A săpat gropile mai late și mai adânci decât modelul tradițional.

A umplut fundul fiecăreia cu materiale organice — gunoi de grajd, compost și resturi de culturi — înainte de sosirea ploilor. A adăugat apoi pietre și bolovani pe suprafața din jur, pentru a încetini scurgerea apei și a o direcționa către gropi atunci când ploile aveau să înceapă.

Apoi a așteptat.

Materialul organic de pe fundul gropilor a atras termitele. La rândul lor, termitele au făcut ceva ce nicio lopată nu putea face în acel peisaj. Au săpat tuneluri în jos și prin crusta dură de sol aflată sub gropi, spărgând stratul mineral impermeabil care făcuse solul de la suprafață practic incapabil să absoarbă apa.

După ce termitele și-au făcut treaba, apa a putut pătrunde efectiv în profilul solului, în loc să se scurgă la suprafață. Rădăcinile au putut coborî prin tunelurile create de insecte, iar substanțele nutritive provenite din materialul organic aflat în descompunere au putut pătrunde în masa mai largă a solului.

Când au sosit ploile, Sawadogo a plantat direct în gropile pregătite semințe de mei, sorg și porumb.

Răsadurile au crescut.

Pădurea

În următorul deceniu, Sawadogo a repetat procesul pe întreaga suprafață de teren degradat pe care o moștenise. A adăugat în gropi semințe de arbori, alături de culturile alimentare.

A construit baraje de piatră pentru a capta apa care se scurgea pe terenurile în pantă. A pus vase cu apă pentru păsări, care au sosit și au adus cu ele semințe din zone aflate și mai departe.

Potrivit profilului realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), publicat după ce organizația i-a acordat, în 2020, premiul Champions of the Earth pentru inspirație și acțiune, metodele lui Sawadogo au dus, în decurs de 40 de ani, la apariția unei păduri de 40 de hectare, cu peste 60 de specii de arbori și arbuști, pe un teren considerat permanent distrus.

Recoltele obținute în gropile cultivate de el erau cu 100–500% mai mari decât cele de pe terenurile agricole obișnuite din zonă.

Nivelul apei subterane din unele sate din apropiere a crescut cu 5 până la 17 metri, pe măsură ce solul restaurat a început să absoarbă apa pe care înainte o pierdea prin scurgere.

Cum s-a răspândit metoda

Vecinii care îl consideraseră nebun au început treptat să se răzgândească.

În 1984, Sawadogo a început să organizeze de două ori pe an „piețe zaï” pe terenul său, unde fermierii din alte sate puteau veni să schimbe soiuri de semințe și să observe tehnica în practică.

Participarea a crescut de la grupuri mici la reprezentanți ai peste o sută de sate la fiecare zi de piață.

În 1989, treisprezece fermieri din regiunea Tahoua, din Niger, au vizitat terenul său și au dus metoda acasă. Seceta din 1990 a lovit la scurt timp după întoarcerea lor, iar doar fermierii care adoptaseră metoda zaï au reușit să obțină o recoltă rezonabilă.

Acest lucru i-a convins pe fermierii din comunitățile învecinate să renunțe la reticență într-un singur sezon agricol.

De acolo, tehnica s-a răspândit treptat în toate direcțiile, ajungând în cele din urmă la fermieri de-a lungul unei zone de 6.000 de kilometri din Africa, inclusiv în Ghana, Ciad, Mali, Kenya și în mare parte din regiunea Sahel.

În regiunea natală a lui Sawadogo, aproximativ 95% dintre fermieri folosesc acum o formă de zaï.

De ce contează

Sawadogo a murit în decembrie 2023, la vârsta de 77 de ani.

Munca sa este acum integrată oficial în Marele Zid Verde, programul pan-african destinat reîmpăduririi unei vaste fâșii de teren de-a lungul sudului Saharei.

Inger Andersen, directorul executiv al UNEP, l-a descris la ceremonia de premiere din 2020 drept „un pionier care nu a lăsat scepticismul oamenilor să-l împiedice să găsească o soluție la problemele comunității sale”.

Lecția mai largă a acestui caz este că cel puțin o parte dintre instrumentele pentru adaptarea la schimbările climatice în cele mai vulnerabile regiuni ale lumii existau deja.

Ele se aflau în cunoștințe locale care fuseseră uitate sau respinse și așteptau ca cineva să le readucă în practică.

Instrumentele s-au dovedit a fi gropi, gunoi de grajd, termite și răbdare.

Iar omul care le-a readus la viață nu știa să citească.