Sindicatele intervin în scandalul pensiilor: Personalul Caselor de pensii nu poate fi responsabili pentru deficiențele sistemului

Casa de pensii a Municipiului București. Sindicatele spun că au avertizat asupra deficiențelor sistemului informatic. Foto: Hepta

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM) a reacționat, joi, la scandalul declanșat de constatările Curții de Conturi, potrivit cărora drepturile de pensie ar fi fost calculate greșit pentru mai mult de două milioane de persoane.

"Potrivit informațiilor publicate, auditul Curții de Conturi a evidențiat existența unor diferențe atât în plus, cât și în minus în stabilirea unor drepturi de pensie, iar în ceea ce privește acordarea unor punctaje mai mici decât cele cuvenite, au fost menționate suspiciuni referitoare la aproximativ 2,2 milioane de beneficiari.

FNSSM: Existența erorilor trebuie verificată în fiecare dosar

FNSSM subliniază că această cifră trebuie tratată cu rigoarea necesară, întrucât reprezintă o estimare rezultată din procedurile și extrapolările utilizate în cadrul auditului, iar existența unei erori trebuie verificată concret în fiecare dosar.

În același timp, dacă verificările ulterioare confirmă existența unui număr atât de mare de situații în care drepturile au fost calculate incorect, o asemenea amploare nu poate fi explicată prin presupuse greșeli individuale și independente ale funcționarilor publici și personalului contractual din casele teritoriale de pensii.

O problemă care se manifestă la o asemenea scară trebuie analizată, înainte de toate, din perspectiva funcționării sistemului administrativ și informatic în ansamblul său", susține federația sindicală într-un comunicat difuzat joi.

"Din informațiile prezentate public rezultă că raportul Curții de Conturi a identificat inclusiv deficiențe ale sistemului informatic utilizat pentru recalcularea pensiilor.

Au fost semnalate situații în care datele existente anterior recalculării nu ar fi fost preluate integral, precum și dificultăți ale sistemului informatic în delimitarea corectă a unor stagii de cotizare necesare stabilirii punctelor de stabilitate.

Aceste aspecte sunt esențiale atunci când se discută despre răspundere. Funcționarii publici și personalul contractual din casele teritoriale de pensii nu au proiectat aplicațiile informatice, nu au stabilit arhitectura acestora, nu au decis momentul introducerii lor în exploatare și nici termenele în care trebuiau recalculate milioane de dosare.

Aceștia au avut obligația de a aplica legea utilizând aplicațiile, bazele de date, procedurile și instrucțiunile administrative puse la dispoziție de instituție.

FNSSM spune că a avertizat în legătură cu deficiențele sistemului informatic

FNSSM a semnalat în mod repetat nefunctionalitatea sistemului informatic, volumul foarte mare de muncă, deficitul de personal și necesitatea dimensionării structurilor teritoriale în raport cu numărul real al beneficiarilor și al dosarelor gestionate.

În aceste condiții, este incorect ca administrația să stabilească termene extrem de scurte, să pună în sarcina personalului procesarea unui volum fără precedent de dosare, să utilizeze aplicații informatice care ulterior se dovedesc a prezenta deficiențe, iar ulterior întreaga responsabilitate să fie transferată asupra persoanei care a lucrat efectiv în sistem.

Ceea ce Federația respinge este prezumarea unei culpe colective a personalului din casele teritoriale de pensii numai pentru că auditul identifică diferențe sau disfuncționalități într-un număr foarte mare de dosare. Simpla existență a unei diferențe între cuantumul stabilit inițial și cel rezultat în urma unei verificări ulterioare nu demonstrează automat culpa persoanei care a instrumentat dosarul.

Funcționarii publici și personalul contractual nu pot deveni „vinovații de serviciu” pentru modul în care a fost organizată și implementată o reformă legislativă pe care nu ei au conceput-o.

Totodată, FNSSM consideră că orice situație în care un pensionar a primit un drept inferior celui prevăzut de lege trebuie verificată și remediată.

Apărarea drepturilor pensionarilor și apărarea funcționarilor publici și personalului contractual nu se exclud.

Pensionarii au dreptul la calcularea corectă a pensiilor, iar funcționarii publici și personalul contractual au dreptul să nu răspundă pentru deficiențe informatice, administrative sau organizatorice care nu le sunt imputabile", conchide federația sindicală.