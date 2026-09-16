O femeie din Etiopia care încerca să intre ilegal în România, descoperită la Calafat. Era ascunsă pe bancheta maşinii, sub o pătură

O femeia din Etiopia care încerca să intre ilegal în România, descoperită la Calafat. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au depistat, în urma verificării unui autoturism, o femeie din Etiopia care a încercat să intre ilegal în România, ascunsă pe bancheta din spate a acestuia, sub o pătură.

Ea era ascunsă într-un autoturism înmatriculat în Germania, condus de un cetățean macedonean, care circula pe ruta Grecia–Germania. Agenţii au găsit-o în urma unui control în parcarea din proximitatea Stației de taxare a podului Calafat–Vidin, pe sensul de mers Bulgaria–România.

"În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au constatat că, pe bancheta din spate, sub o pătură, era ascunsă o persoană de sex feminin. Aceasta a declarat că este cetățeană etiopiană și că nu deține documente de identitate sau de călătorie valabile, care să îi permită trecerea frontierei și deplasarea în spațiul Schengen, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Din verificările efectuate a rezultat că în urmă cu două zile, conducătorul autoturismului a preluat-o pe cetățeana etiopiană de pe teritoriul Greciei, cu intenția de a o transporta până în Germania.

În cauză, s-a întocmit lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat, în cazul cetățenei etiopiene și complicitate la trecerea frauduloasă a frontierei de stat, în cazul cetățeanului macedonean, fapte prevăzute și pedepsite de Codul penal, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propuse soluții legale de către unitatea de parchet.

La scurt timp, persoana femeia a fost preluată de către autoritățile bulgare, pentru continuarea cercetărilor", a transmis Poliţia de Frontieră.