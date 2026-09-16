Lucrările pentru un trafic mai sigur de pe DN10, între Siriu şi Covasna, s-au încheiat. Imagini cu investiţia de 8.8 milioane lei

Lucrările pentru un trafic mai sigur de pe DN10, între Siriu şi Covasna, s-au încheiat. Sursa colaj foto: capturi video Facebook/DRDP Buzau

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău a anunţat miercuri că s-au încheiat lucrările demarate pentru creşterea siguranţei în trafic pe DN10, între Siriu şi Covasna, potrivit Agerpres. Investiția, în valoare de 8,8 milioane de lei, a vizat asfaltarea și remedierea zonelor afectate de tasări, pe un tronson de peste 20 de kilometri al DN10, între Gura Siriului și limita cu județul Covasna. Intervențiile au avut ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și reducerea riscurilor pentru șoferi și ceilalți participanți la trafic și au completat măsurile de stabilizare a versanților, afectați frecvent de căderi de pietre, stânci și aluviuni în urma ploilor abundente.

Conform DRDP Buzău, au fost finalizate lucrări de întreţinere periodică prin aşternerea covorului asfaltic pe sectorul DN10 cuprins între km 79+735, Gura Siriului, şi km 94+780, limita cu judeţul Covasna. Lucrările s-au desfăşurat în regim de şantier mobil, cu restricţii temporare de circulaţie, iar conducătorii auto au fost rugaţi să respecte semnalizarea şi indicaţiile personalului de dirijare. Anunţul a fost făcut azi, iar pe pagina de Facebook a instituţiei s-a publicat o filmare cu primele imagini după ce lucrările s-au încheiat pe DN10.

"Pe drumul naţional DN10 au fost finalizate lucrările de întreţinere periodică pe o lungime totală de 20,2 kilometri, intervenţiile fiind realizate în cadrul a trei contracte, cu o valoare totală de 8,8 milioane de lei, inclusiv TVA. Lucrările s-au desfăşurat pe parcursul a aproximativ trei luni şi au vizat o serie de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea stării drumului şi asigurarea unor condiţii mai bune de circulaţie", a transmis, pentru Agerpres, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri.

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Ulterior, DRDP Buzău a mai precizat în comunicat: "În cadrul celor trei contracte au fost executate lucrări de tratare a zonelor cu tasări, plombări, completarea acostamentelor, aşternerea covorului asfaltic şi realizarea marcajelor rutiere. Prin aceste intervenţii s-a urmărit creşterea confortului şi siguranţei participanţilor la trafic, precum şi menţinerea infrastructurii rutiere într-o stare corespunzătoare de exploatare".

Lucrările au fost efectuate într-o zonă în care de-a lungul timpului au fost înregistrate căderi de pietre şi stânci de pe versanţi.

"Lucrările de întreţinere realizate pe cei 20,2 kilometri de drum vin în completarea intervenţiilor desfăşurate pentru punerea în siguranţă a versanţilor de pe DN10. Până în prezent, au fost finalizate lucrările pe trei sectoare, iar pentru alte două sectoare se află în curs de elaborare documentaţia necesară realizării lucrărilor. Prin aceste intervenţii, se continuă programul de întreţinere şi punere în siguranţă a DN10, cu obiectivul de a asigura condiţii cât mai bune şi mai sigure de circulaţie pentru toţi participanţii la trafic", informează sursa citată.

Pentru punerea în siguranţă a circulaţiei, au fost anterior executate lucrări de rănguire şi montare a unor plaselor de retenţie şi protecţie.