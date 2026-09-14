Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe”

Angajata unui magazin second-hand a descoperit printre produsele donate o adevărată „comoară” vintage FOTO: Getty Images

Angajata unui magazin second-hand a descoperit printre produsele donate o adevărată „comoară” vintage care, până la urmă, a fost vândută cu o sumă importantă care a intrat într-un fond pentru donații.

Joanne Maylott, care lucrează de aproape 30 de ani la un magazin second-hand caritabil din Manchester, Marea Britanie, a descoperit o brățară masivă din argint în timp ce sorta mai multe bijuterii donate. După ce a observat câteva marcaje distincte pe piesă, ea a considerat că ar fi util ca piesa să fie verificată mai atent, potrivit Manchester Evening News.

Astfel, s-a stabilit că brățara era o piesă realizată în 1976 de foarte apreciatul designer finlandez Matti J. Hyvarinen, având o valoare estimată la 400 de lire sterline. Organizația caritabilă care deține magazinul a vândut ulterior obiectul pentru această sumă, iar banii obținuți vor fi folosiți pentru a-i ajuta pe cei afectați de recentele inundații din Nepal.

„Mi-am dat seama că era ceva special imediat ce am văzut-o. Bijuteriile moderniste sunt atât de neobișnuite, încât a fost o descoperire cu adevărat emoționantă. A fost fantastic să o văd vândută cu 400 de lire sterline, mai ales știind că banii vor contribui la sprijinirea activității organizației noastre”, a spus Joanne.

Aceasta nu este însă prima dată când Joanne descoperă o piesă foarte valoroasă. Anterior, angajata magazinului a găsit printre donații o pictură originală semnată de Geoffrey Key, care a fost vândută la licitație pentru 2.000 de lire sterline.

„Pur și simplu nu știi niciodată ce comori se pot afla într-o donație. Destul de des găsim obiecte scumpe și interesante amestecate printre saci cu haine sau articole pentru casă. Mă întreb cine donează bijuterii atât de frumoase ca aceasta și care ar putea fi povestea lor”, a mai spus femeia.

„Acesta este un exemplu excelent al comorilor ascunse în rețeaua noastră de 500 de magazine. Brățara pe care o persoană nu o mai dorea a devenit bijuteria prețioasă a altcuiva, iar din acest proces a rezultat suma de 400 de lire sterline pentru activitatea noastră. Aceasta este magia obiectelor second-hand”, a declarat Rachel Cosgrove-Pearce, directoarea departamentului de retail al rețelei de magazine.