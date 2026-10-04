Fostul șef TAROM spune că declarațiile senatorului Cristian Ghinea au avut „efecte imediate”: „Am simțit scăderea bruscă a încasărilor”

Fostul șef TAROM, Bogdan Costaș. Foto: Captură Antena 3 CNN

Fostul șef TAROM, Bogdan Costaș, a spus că declarațiilor senatorului USR Cristian Ghinea au avut „efecte imediate”. „Au avut efect imediat asupra cash-flow-ului companiei TAROM, pentru că era un moment, și este un moment, în care lumea își ia bilete pentru sărbători”, a spus el, duminică, în direct la Antena 3 CNN.

„Efectele sunt imediate. Nu este cazul să cântăm acum prohodul TAROMului, dar nici să cosmetizăm realitatea. Însă declarațiile domnului Ghinea și, în aprilie, declarațiile doamnei Oana Gheorghiu au avut efect imediat asupra cash-flow-ului companiei TAROM, pentru că era un moment, și este un moment, în care lumea își ia bilete pentru sărbători. Atunci își luau bilete pentru vară și am simțit scăderea bruscă a încasărilor. Contracte de charter puse în hold”, a spus el.

În plus, el a subliniat că atât persoanele fizice au refuzat să mai cumpere bilete, cât și mai multe companii.

„Au fost persoane fizice, au fost companii care au refuzat. Mai mult, lessorii (n.r. - cei care acordă contracte în leasing) au venit la București să ne întrebe ce se întâmplă, care sunt efectele acestor declarații, ce se va întâmpla în viitor. Și fac aici referire în special la lesosrii care au adus cele două avioane Boeing, pe care cu greu i-am convins că mergem mai departe, că a fost o eroare”, a spus el.

Senatorul USR Cristian Ghinea a stârnit un val de reacții după ce a spus că TAROM ar putea ajunge în faliment în următoarele șase luni și i-a sfătuit pe oameni să nu își cumpere bilete cu mult timp înainte.

Compania a respins categoric afirmațiile și susține că astfel de declarații îi afectează direct activitatea, în timp ce sindicatele vorbesc inclusiv despre posibilitatea unei acțiuni în instanță.

„În următoarele 6 luni, TAROM va falimenta! Sfatul meu este să nu cumpăraţi bilet la TAROM mai mult de două luni”, a declarat Cristian Ghinea într-un podcast.

Senatorul susține că operatorul aerian are pierderi mari, datorii și un spațiu tot mai mic pentru a primi sprijin de la stat. TAROM se află într-un program de restructurare de peste 95 de milioane de euro, care ar trebui încheiat până la sfârșitul acestui an.

În cazul unui eșec, compania nu ar mai putea beneficia de un nou ajutor de stat pentru o perioadă de zece ani.

Ulterior, TAROM l-a acuzat pe senatorul USR Cristian Ghinea de sabotaj, spunând că declarațiile sale au reprezentat „un atac nejustificat și incorect asupra companiei”.