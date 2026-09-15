Planul roșu a fost activat în Bacău: zeci de copii, elevi la aceeași școală, s-au îmbolnăvit după ce au luat prânzul împreună

La fața locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite și evaluate. Foto: Getty Images

Zeci de copii din județul Bacău, cu vârste între 6 și 14 ani, s-au îmbolnăvit după ce au mâncat la școală paste cu pui și sos de roșii. Autoritățile au activat Planul roșu și bănuiesc că elevii ar suferi de toxiinfecție alimentară. Copiii au început să se simtă rău când au ajuns acasă. Până în acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Onești, iar alți 16 au fost evaluați la dispensarul din comuna în care locuiesc.

Toți copiii bolnavi sunt elevi la o școală gimnazială din localitatea Căiuți. Școala este înscrisă în programul „O masă sănătoasă”, iar la prânz, elevii au mâncat paste cu pui și sos de roșii.

Când au ajuns acasă au început să se simtă rău. Unii s-au dus la spital, alții au fost evaluați la dispensarul din comună.

Autoritățile locale bănuiesc, din cauza numărului mare de copii care acuză aceleași simptome, că este vorba de o toxiinfecție alimentară.

„Pentru gestionarea situației, la nivelul județului Bacău a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Până la acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Onești, iar 16 copii au fost evaluați la dispensarul din comuna Căiuți, unde a fost constituit un Punct Medical Avansat, în vederea triajului și evaluării medicale. La fața locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite și evaluate”, a transmis ISU Bacău.

În comună au fost trimise forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău și SAJ, respectiv 5 ambulanțe SMURD, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 6 echipaje SAJ.

„Pentru gestionarea eficientă a situației și suplimentarea capacității de intervenție, în sprijinul forțelor din județul Bacău a fost trimisă o autospecială pentru transport victime multiple și un microbuz din cadrul ISU Vrancea”, a precizat ISU Bacău.