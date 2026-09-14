Arabia Saudită și SUA au descoperit 110 milioane de tone de pământuri rare și minereu de uraniu în regiunea Medina

La situl Jabal Sayid există aproximativ 31.000 de tone de uraniu. Foto: Getty Images

Arabia Saudită a descoperit aproximativ 110 milioane de tone de pământuri rare și minereu de uraniu în regiunea Medina, a anunțat ministrul Energiei, Prințul Abdulaziz bin Salman, la cea de-a 70-a sesiune ordinară a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), relatează Arab News. Descoperirea a fost făcută la unul dintre cel mai importante situri din Arabia Saudită, în parteneriat cu Statele Unite.

În zăcământul descoperit de autorităție arabe se află concentrații ridicate de elemente de pământuri rare, alături de concentrații promițătoare de uraniu, potrivit explorărilor și studiilor geologice efectuate la situl Jabal Sayid.

Anunțul vine la doar câteva luni după ce Washingtonul și Riadul și-au oficializat cooperarea în domeniul nuclear civil, prin semnarea, la data de 22 iulie, a unui acord între secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și ministrul saudit al Energiei, prințul Abdulaziz bin Salman.

Departamentul pentru Energie al SUA a spus că acordul reprezintă fundația legală pentru un parteneriat pe mai multe decenii, în valoare de miliarde de dolari, și oferă companiilor americane un acces mai mare la programul de energie nucleară civilă al Arabiei Saudite.

„Explorările și studiile geologice de la situl Jabal Sayid din Medina au scos la iveală resurse estimate de 110 milioane de tone de minereu, cu concentrații ridicate de minerale de pământuri rare, în special de elemente grele, alături de concentrații promițătoare de uraniu”, a declarat prințul Abdulaziz bin Salman în cadrul Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Ministrul a spus că demersurile de explorare din zonă au luat având după vizita prințului moștenitor Mohammed bin Salman în SUA, în noiembrie 2025. Atunci, cele două țări au stabilit să își aprofundeze cooperarea în domeniul mineralelor critice și al lanțurilor de aprovizionare, inclusiv printr-un parteneriat între compania minieră de stat saudită Ma'aden și compania americană MP Materials.

Vizita de stat a prințului saudit s-a finalizat cu elaborarea unui Cadru strategic pentru cooperarea în domeniul mineralelor critice, metalelor și uraniului. În baza acestui document, Departamentul pentru Apărare al SUA a acceptat să finanțeze 49% dintr-o nouă fabrică de procesare a pământurilor rare din Regat, Ma'aden urmând să dețină participația majoritară de 51%, alături de MP Materials, care operează în prezent singura mină de pământuri rare și singura fabrică de procesare a acestora din SUA.

Jabal Sayid, al patrulea cel mai mare sit de pământuri rare din lume

Jabal Sayid se află la aproximativ 350 de kilometri nord-est de Jeddah, în regiunea Medina. Situl este deja cunoscut pentru faptul că deține unul dintre cele mai valoroase zăcăminte de pământuri rare din lume.

Potrivit unei analize realizate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, care citează estimări furnizate de Ministerul Industriei și Resurselor Minerale din Arabia Saudită și de compania minieră de stat Ma'aden, situl s-ar afla pe locul al patrulea la nivel mondial, cu aproximativ 552.000 de tone de pământuri rare grele, precum disprosiu și terbiu, și alte 355.000 de tone de pământuri rare ușoare, inclusiv neodim și praseodim.

Aceeași analiză arată că acolo există aproximativ 31.000 de tone de uraniu.

Această combinație de resurse, potrivit analizei, poziționează în mod unic Regatul pentru dezvoltarea propriului ciclu al combustibilului nuclear și, eventual, pentru exportul de materiale către SUA.

Agenția Saudită de Presă a relatat că valoarea descoperirilor de elemente de pământuri rare din Arabia Saudită a ajuns la 100 de miliarde de dolari în noiembrie 2025, în creștere cu 90% față de 2018.

Studiile realizate de Studiul Geologic Saudit au identificat două zone de explorare aflate într-un stadiu avansat, cu resurse estimate la 644 de milioane de tone.