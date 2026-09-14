Pe Autostrada Transilvania s-au deschis primele două spaţii de servicii moderne. Au şi staţii de încărcare pentru maşini electrice

Autostrada Transilvania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a transmis că, luni, s-au deschis primele două benzinării moderne pe Autostrada Transilvania (A3). "Cele două noi spații de servicii sunt amplasate pe tronsonul Târgu Mureș – Câmpia Turzii, în zona localității Sânpaul, pe ambele sensuri de mers (km 8+400)", a precizat Pistol, care a enumerat şi facilităţile oferite şoferilor.

Printre cele mai importante facilităţi cu care vin aceste noi spaţii de servicii se numără şi stațiile de încărcare pentru vehicule electrice, cu putere de până la 150 kW (4 locuri pentru fiecare dintre cele două spații).

"Primele două benzinării moderne au fost deschise de astăzi pe Autostrada Transilvania (A3). Sunt parte dintr-o strategie de concesionare a spațiilor de servicii adoptată de CNAIR în 2022, care începe să dea rezultate vizibile pe toată rețeaua: 30 de spații de servicii moderne deschise până acum, 16 în amenajare, 4 cu contracte de concesiune în curs de semnare și alte 10 pentru care licitațiile vor fi lansate în scurt timp.

Ce găsesc şoferii în noile spaţii de servicii

Cele două noi spații de servicii sunt amplasate pe tronsonul Târgu Mureș – Câmpia Turzii, în zona localității Sânpaul, pe ambele sensuri de mers (km 8+400), și oferă:

parcări pentru autoturisme, cu câte 36 de locuri (inclusiv locuri pentru persoanele cu dizabilități),

parcări pentru camioane și autocare, câte 11 locuri pe fiecare sens,

zone cu aspirator (câte două locuri pentru fiecare spațiu de servicii),

stații de încărcare pentru vehicule electrice, cu putere de până la 150 kW (4 locuri pentru fiecare dintre cele două spații),

stații de distribuție carburanți (motorină și benzină),

stații de distribuție GPL,

spații comerciale,

zone de snack bar,

toalete publice.

Autostrăzile nu înseamnă doar asfalt. Înseamnă și servicii pentru cei care le folosesc", a declarat Pistol.