SUA au retras toate bombardierele B-1 de la baza RAF Fairford din Marea Britanie, din motive de securitate

1 minut de citit Publicat la 07:46 05 Oct 2026 Modificat la 07:46 05 Oct 2026

SUA au retras toate bombardierele B-1 de la baza RAF Fairford din Marea Britanie. FOTO: Getty Images

Statele Unite şi-au retras bombardierele B-1 de la baza militară britanică din Fairford, în urma incidentului care a dus la arestarea mai multor suspecţi, a anunţat duminică Pentagonul.



"Toate bombardierele americane care fuseseră desfăşurate la baza RAF Fairford au fost repoziţionate către bazele lor de origine din Statele Unite", a declarat Departamentul american al Apărării într-un comunicat, scrie Agerpres.



BBC a afla că a fost o decizie militară și nu politică - luată la nivel operațional - și comunicată de armata americană omologilor săi britanici.

Site-urile de urmărire au arătat bombardiere B-1 care zburau duminică de la RAF Fairford.

SUA nu au oferit un motiv pentru retragere, dar aceasta vine în urma incidentului major din 27 septembrie, când poliția a fost alertată cu privire la trei „vehicule suspecte” în apropierea bazei aeriene. Atunci, poliţia a intervenit în apropierea bazei aeriene Fairford, în sud-vestul Angliei, în urma unui apel primit de serviciile de urgenţă care semnala "trei vehicule suspecte". În interiorul vehiculelor, poliţia a declarat că nu a găsit "niciun dispozitiv exploziv", doar benzină "în cantitate mare".

De atunci, şase bărbaţi au fost arestaţi, cinci britanici la faţa locului, iar apoi un britanico-iranian câteva zile mai târziu, - fiind suspectaţi de "pregătirea unui act terorist". Toţi au fost eliberaţi sub control judiciar, iar acest caz rămâne învăluit în multe zone de umbră.

Miercuri, premierul britanic Andy Burnham a afirmat că există "indicii puternice" privind implicarea Iranului în acest incident, acuzaţie respinsă de autorităţile iraniene.



Baza de la Fairford este utilizată din luna martie de către Statele Unite în războiul lor împotriva Iranului pentru "operaţiuni defensive", potrivit Londrei.

În iulie, Iranul a declarat că „orice bază utilizată pentru agresiune împotriva teritoriului iranian constituie o țintă legitimă pentru forțele noastre”. La câteva zile după incident și înainte de arestarea celui de-al șaselea bărbat, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat la Fox News că „a fost în mod clar vorba de implicarea unui actor străin”. Rubio nu a oferit mai multe detalii.