Cursa prezidențială din Brazilia merge în al doilea tur. Flavio Bolsonaro a obținut un rezultat surpriză și e în fața lui Lula da Silva

Cursa prezidențială din Brazilia merge în al doilea tur. Flavio Bolsonaro a obținut un rezultat surpriză și e în fața lui Lula da Silva. FOTO: Getty Images

Alegerile prezidențiale din Brazilia vor fi decise în turul al doilea, după ce candidatul extremei drepte, Flavio Bolsonaro, s-a clasat înaintea președintelui în exercițiu, Luiz Inacio Lula da Silva, fără să obțină însă majoritatea absolută necesară pentru a câștiga din primul tur, scrie The Guardian. O victorie a lui Bolsonaro ar spori influența Statelor Unite în America Latină. Dacă Lula va câștiga, Brazilia se va menține la distanță de Washington și va continua să-și aprofundeze relațiile cu China.

După numărarea a 99,9% din voturi, fiul în vârstă de 45 de ani al fostului președinte Jair Bolsonaro obținuse 47%. El îl va înfrunta pe Lula, în vârstă de 80 de ani, în turul al doilea, programat pe 25 octombrie. Lula a primit 45,1% din voturi. În total, Bolsonaro a fost votat de 56,1 milioane de alegători, iar Lula de 53,8 milioane.

Bolsonaro intră în turul al doilea ca favorit clar și ar putea beneficia de voturile alegătorilor care au susținut ceilalți candidați de dreapta, printre care Ronaldo Caiado, cu 2,1%, și Renan Santos, cu 2,2%.

Extrema dreaptă braziliană a obținut rezultate chiar mai bune decât se anticipa, mai mulți politicieni din tabăra Bolsonaro câștigând mandate în Congres sau funcții de guvernator. Printre aceștia se numără Carlos Bolsonaro, al doilea fiu al lui Jair Bolsonaro, și Michelle Bolsonaro, soția fostului președinte, care au fost aleși în Senat. Fiul cel mai mic, Jair Renan, a câștigat un mandat în Camera Deputaților. Tarcísio de Freitas, fost ministru al infrastructurii în administrația Bolsonaro, a fost reales guvernator al statului São Paulo, cel mai populat și cel mai important economic din Brazilia.

Dintre cei 54 de senatori aleși, 34 provin din partide de dreapta sau de extremă dreapta.

Flávio Bolsonaro le-a spus susținătorilor săi din capitala Brasília că rezultatul marchează "sfârșitul unei ere" pentru Partidul Muncitorilor, formațiunea lui Lula. "Lula a participat la șapte alegeri prezidențiale. El este preocupat de putere. Eu sunt preocupat de viitorul Braziliei", a declarat candidatul.

La São Paulo, Lula a încercat să păstreze un ton încrezător, după o seară dificilă pentru stânga. "Tocmai am primit o lecție de democrație braziliană", a spus el. "Rezultatul este adesea neașteptat. Nu putem obține niciodată tot ce ne dorim. Vă mărturisesc că eram convins că voi câștiga alegerile din primul tur… Dar avem un al doilea tur."

Lula a afirmat că "trecutul întunecat" al lui Bolsonaro va deveni mai cunoscut alegătorilor înaintea votului decisiv. "De mâine vom începe o nouă campanie. Într-o campanie cu doar doi candidați, vom putea arăta diferențele dintre propunerile noastre pentru Brazilia."

Mai devreme, când și-a exprimat votul, Lula a spus că cea mai mare democrație din America Latină se află în fața unei alegeri între două direcții radical diferite. El a invocat legăturile documentate ale adversarului său cu persoane din lumea interlopă din Rio de Janeiro, inclusiv faptul că Flávio Bolsonaro a angajat în trecut rude apropiate ale unui cunoscut ucigaș plătit.

Lula, care în 2002 a devenit primul președinte ales al Braziliei provenit din clasa muncitoare și a câștigat din nou alegerile în 2006 și 2022, speră să obțină un al patrulea mandat, o premieră în istoria țării. Mandatele sale nu au fost consecutive.

Aliații veteranului de stânga au prezentat scrutinul drept o confruntare crucială cu mișcarea de extremă dreapta care, în urmă cu mai puțin de patru ani, a provocat haos în Brasília, într-o tentativă eșuată de a răsturna rezultatul alegerilor din 2022. Atunci, Lula l-a învins pe președintele în exercițiu, Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro speră că o victorie îi va permite să-și elibereze tatăl, care execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru complotul ce a vizat o lovitură de stat, după ce a refuzat să accepte înfrângerea în fața lui Lula. Înaintea scrutinului, Flávio le-a cerut și conservatorilor care nu susțin mișcarea Bolsonaro să voteze strategic pentru el, dacă vor să-l îndepărteze pe Lula de la putere.

Pe lângă președinte, cei aproape 159 de milioane de alegători brazilieni au fost chemați să aleagă membri ai adunărilor legislative ale statelor, 27 de guvernatori, 513 deputați și 54 dintre cei 81 de senatori. Susținătorii lui Bolsonaro au acordat o atenție deosebită alegerilor pentru Senat, deoarece senatorii sunt singurii parlamentari care pot decide destituirea judecătorilor Curții Supreme. Aceasta este una dintre revendicările taberei Bolsonaro, după ce instanța l-a trimis la închisoare pe fostul președinte pentru tentativa de lovitură de stat.

"Este atât de trist că brazilienii au ales un asemenea pas înapoi"

Sute de simpatizanți ai stângii s-au adunat în centrul cartierului Laranjeiras, unul dintre bastioanele stângii din Rio de Janeiro, sperând să sărbătorească o victorie a lui Lula pe ritmuri de samba. Pe măsură ce orele treceau, iar Bolsonaro își păstra avansul, atmosfera s-a schimbat, iar unii dintre cei prezenți au izbucnit în lacrimi.

"Este atât de trist că brazilienii au ales un asemenea pas înapoi", a spus Marcelo Mac, unul dintre proprietarii Miolo, un bar frecventat de simpatizanți ai stângii din Laranjeiras, după ce amploarea victoriei dreptei a devenit clară duminică seara.

Mac, în vârstă de 46 de ani, s-a declarat nedumerit că fiul celui care a încercat să organizeze o lovitură de stat în urmă cu doar patru ani este acum favorit să devină următorul președinte al Braziliei. "Este un personaj atât de respingător, încât reușește să fie chiar mai rău decât tatăl său", a spus el despre Flávio Bolsonaro.

Lângă bar, un steag galben cu chipul lui Lula purta sloganul "Virați la stânga". Brazilia votase însă pentru o schimbare de direcție spre extrema dreaptă.

Bolsonaro părea să câștige teren în ultimele zile dinaintea votului de duminică, pe fondul nemulțumirii populației față de scumpiri și de violența din orașe.

Sondajele de opinie nu au anticipat amploarea victoriei dreptei

Italo Andrade dos Santos, un angajat comercial de 31 de ani care a votat cu Bolsonaro, a fost nevoit să sărbătorească discret, în spatele tejghelei farmaciei unde lucra în tura de duminică seara. "Am fost puțin dezamăgit, pentru că mă așteptam ca Flávio să câștige din primul tur. Dar mă bucur că este în față", a spus Santos. El a adăugat că a votat "mai degrabă pentru a-l îndepărta pe Lula decât pentru Flávio în sine".

Donald Trump a devenit o temă importantă a campaniei electorale. Lula l-a acuzat pe președintele american că încearcă să influențeze votul în favoarea lui Bolsonaro pentru a "coloniza" Brazilia și a pune mâna pe resursele sale naturale. Bolsonaro a promis o relație mai strânsă cu Trump, care speră că o victorie a dreptei va consolida influența Statelor Unite în America Latină, după alegerea unor lideri favorabili lui în mai multe țări, printre care Chile, Columbia și Peru.