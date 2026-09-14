Mii de oameni au ieșit în stradă în Brazilia pentru a-l susține pe Lula. Președintele candidează pentru un nou mandat

Președintele Luiz Inacio Lula da Silva, alături de soția sa Rosangela "Janja" da Silva / sursă foto: Hepta

Mii de persoane au manifestat duminică în mai multe oraşe din Brazilia în sprijinul preşedintelui de stânga Luiz Inacio Lula da Silva care va candida pentru un nou mandat la alegerile din octombrie, notează AFP, citată de Agerpres.

Autorităţile nu au comunicat nicio cifră privind participarea la aceste adunări din Rio de Janeiro, Brasilia şi Sao Paulo. În capitală, soţia lui Lula, Rosangela "Janja" da Silva, a condus defilarea, potrivit jurnaliştilor AFP aflaţi la faţa locului.

Aceste manifestaţii au avut loc în contextul în care principalul rival al lui Lula, senatorul Flavio Bolsonaro, este anchetat pentru corupţie şi spălare de bani. Cazul vizează finanţarea filmului "Dark Horse" despre tatăl său, fostul preşedinte de extremă dreaptă Jair Bolsonaro (2019-2022).

La Rio de Janeiro şi Brasilia, numeroşi manifestanţi au defilat îmbrăcaţi în tricourile roşii ale Partidului Muncitorilor al lui Lula, fluturând pancarte pe care scria: "extrema dreaptă este putredă şi coruptă". O adunare mai modestă a avut loc sub ploaie la Sao Paulo.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale va avea loc pe 4 octombrie. Flavio Bolsonaro se află la egalitate în sondaje cu Lula, care urmăreşte un al patrulea mandat la vârsta de 80 de ani, în ipoteza probabilă a unui al doilea tur de scrutin pe 25 octombrie.