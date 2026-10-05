Directorul FBI Kash Patel s-a logodit cu Alexis Wilkins, cântăreață de muzică country. Artista: "Am implicat legea"

Directorul FBI Kash Patel s-a logodit cu Alexis Wilkins. Foto: Getty Images

Directorul FBI, Kash Patel, s-a logodit cu iubita sa, cântăreața de muzică country Alexis Wilkins. Cei doi au anunțat vestea duminică seară, într-o postare pe X, notează AP.

Wilkins, în vârstă de 27 de ani, a publicat o fotografie alb-negru în care apare alături de Patel, în vârstă de 46 de ani, arătându-și inelul de logodnă, cu mesajul: „Am implicat legea”. Cei doi formează un cuplu încă de dinainte ca Patel să preia conducerea FBI în 2025. Ea a şi participat la ceremonia depunerii jurământului de către acesta.

Cine este Alexis Wilkins

Cântăreața de muzică country și-a lansat albumul de debut în 2023. Wilkins a colaborat cu grupări conservatoare și precizează pe site-ul său că „onorează tradiția muzicii country, adăugând în același timp relevanță și comentarii de actualitate”.

Went and got the law involved ?❤️ @Kash_Patel https://t.co/OjZmOOrVg7 — Alexis Wilkins (@AlexisWilkins) October 4, 2026

Patel, care a redistribuit fotografia lui Wilkins, a fost criticat pentru că a călătorit cu aeronave guvernamentale în deplasări care nu aveau un scop cunoscut sau evident legat de aplicarea legii. Printre acestea se numără utilizarea unui avion al FBI pentru a zbura la State College, Pennsylvania, la un eveniment de wrestling profesionist în cadrul căruia Wilkins a interpretat imnul național. Fotografiile postate ulterior pe rețelele de socializare de către Wilkins îi înfățișau pe cei doi zâmbind, în timp ce ea ținea în mână o centură de campion aurie, de dimensiuni impresionante.

Alexis Wilkins a ținut, de asemenea, prima pagină a ziarelor în calitate de interpret la evenimentul „Great American State Fair” al președintelui Donald Trump, desfășurat pe National Mall în cadrul inițiativei „America 250”, într-un context în care alți artiști s-au retras de la eveniment după ce au aflat că acesta nu era o sărbătoare apolitică.