Politico: Directorul FBI pregătește o vizită rară la Moscova. Planurile apar în plin impas al războiului din Ucraina

Patel intenționează să viziteze Rusia în toamnă, inclusiv cu opriri la Moscova și Sankt Petersburg. Foto: Getty Images

Directorul FBI, Kash Patel, intenționează să viziteze Rusia până la sfârșitul acestui an, probabil la mijlocul lunii octombrie, potrivit surselor citate de Politico.

Ar fi o călătorie neobișnuită și sensibilă pentru un șef FBI la unul dintre principalii adversari ai Americii. Planurile vin în contextul în care Washingtonul și Moscova continuă să fie în conflict cu privire la războiul din Ucraina, legislatorii americani cerând impunerea unor noi sancțiuni dure împotriva Rusiei.

Patel are un istoric de implicare în chestiuni controversate legate de Rusia, care datează din primul mandat al președintelui Donald Trump, inclusiv încercarea de a pune la îndoială anchetele care verifică dacă Trump a complotat cu Rusia pentru a câștiga alegerile din 2016 - un episod pe care îl numește acum „farsa Russiagate”. Patel își dezvoltă, de asemenea, un istoric de călătorii atrăgătoare în rolul său în fruntea FBI, atrăgând atenția Congresului.

Potrivit unui oficial american familiarizat cu planurile de călătorie, Patel ar urma să viziteze Rusia în perioada 14-15 octombrie, oprindu-se mai întâi la Moscova și apoi la Sankt Petersburg. Gazda sa va fi probabil șeful FSB, serviciul de securitate rusesc moștenitor al KGB-ului din era sovietică, a declarat oficialul.

Persoana familiarizată cu situația a confirmat că Patel intenționează să viziteze Rusia în toamnă, inclusiv cu opriri la Moscova și Sankt Petersburg.

Nu este clar dacă Patel se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin sau cu oricare dintre consilierii săi politici de rang înalt. De asemenea, nu este clar ce se află pe agenda sa de discuții.

Ca și în cazul oricăror astfel de planuri ale oficialilor americani, acestea sunt provizorii și pot fi modificate.

Deși au trecut ani de când un director al FBI a vizitat Moscova, alți oficiali de top din domeniul informațiilor au făcut călătoria. Într-o scrisoare din 2018, directorul CIA de atunci, Mike Pompeo, a declarat că liniile deschise de dialog au fost valoroase, în special în domenii de interes reciproc, cum ar fi combaterea terorismului.

„Apărăm cu fermitate America în aceste confruntări și nu stăm pe gânduri”, a declarat Pompeo la acea vreme.

Robert Mueller a fost ultimul director FBI despre care se știe că a vizitat Rusia, în 2013. Mueller a fost ulterior numit procuror special pentru a investiga legăturile dintre campania prezidențială a lui Trump din 2016 și Rusia, precum și eforturile mai ample ale Rusiei de a se amesteca în alegerile din SUA.

Oficialii serviciilor de informații americane au concluzionat ani de zile că Moscova se află în spatele eforturilor de a semăna discordie și de a se amesteca în alegerile din SUA, concluzii susținute de documente pe care Trump le-a declasificat săptămâna trecută înainte de un discurs menit să consolideze sprijinul pentru efortul său de a revizui legile de vot din SUA. De asemenea, Kremlinul a fost suspectat că se află în spatele unor breșe majore de securitate cibernetică ale agențiilor guvernamentale și ale companiilor din sectorul privat.

Patel a devenit cunoscut ca urmare a rolului central pe care l-a jucat ca membru al personalului Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților în 2017 și 2018, când comisia - condusă de reprezentantul de atunci Devin Nunes (republican din California) - a investigat interferența Rusiei în alegerile din 2016.

Deși republicanii din comisie au concluzionat că Rusia a pus la cale o operațiune de influență pentru a „submina ordinea democratică liberală din SUA”, aceștia au respins concluzia comunității de informații conform căreia Rusia aspira să-l ajute pe Trump să câștige alegerile din 2016. Spre sfârșitul primului mandat al lui Trump, Patel a făcut parte din Consiliul Național de Securitate, unde în 2020 a călătorit în secret pentru a se întâlni cu oficiali ai guvernului sirian, în încercarea de a asigura eliberarea a doi ostatici americani.

Patel și-a petrecut anii dintre mandatele lui Trump amplificând îndoielile cu privire la originile anchetei privind Rusia și chiar scriind cărți pentru copii care îi ironizează pe democrații care au condus ancheta. De asemenea, s-a confruntat cu întrebări despre o plată de 25.000 de dolari pentru implicarea sa în producerea unui film finanțat de o companie de film legată de Kremlin.

Deciziile anterioare ale lui Patel privind călătoriile și cheltuielile au estompat granițele dintre recreere și afaceri oficiale, provocând control Congresului și provocând furia Casei Albe.