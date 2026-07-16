SUA impun Braziliei taxe vamale de 25% pe motiv de practici comerciale "incorecte". Rubio: "Politicile sale economice sunt dăunătoare"

2 minute de citit Publicat la 09:12 16 Iul 2026 Modificat la 09:12 16 Iul 2026

SUA impun Braziliei taxe vamale de 25% pe motiv de practici comerciale "incorecte". Foto: Getty Images

Statele Unite vor introduce taxe vamale de 25% pentru o parte dintre produsele importate din Brazilia. Decizia a fost luată după o investigație care a durat un an și care a concluzionat că autoritățile braziliene au recurs la practici comerciale "incorecte", scrie CNN.

Reprezentantul comercial al Statelor Unite, Jamieson Greer, a anunțat măsurile miercuri seară. Potrivit acestuia, politicile Braziliei afectează interesele companiilor și consumatorilor americani în domenii precum comerțul digital, taxele vamale preferențiale și accesul pe piața braziliană a etanolului produs în SUA.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a acuzat guvernul condus de președintele Luiz Inacio Lula da Silva că nu a negociat cu bună-credință.

"Președintele Lula și guvernul său nu au negociat cu Statele Unite cu bună-credință. Politicile sale economice sunt dăunătoare atât pentru americani, cât și pentru brazilieni", a scris Rubio pe platforma X.

Oficialul american a susținut că, timp de un an, Lula ar fi pus propriile interese înaintea încheierii unui acord care să îi ajute pe cetățenii brazilieni. În opinia lui Rubio, noile taxe reprezintă consecința acestui refuz.

Noile taxe intră în vigoare pe 22 iulie

Tarifele, propuse inițial luna trecută, vor intra în vigoare pe 22 iulie. Unele produse vor fi exceptate pentru a evita perturbarea lanțurilor de aprovizionare, în special în cazul bunurilor care nu sunt produse în Statele Unite.

Printre excepții se numără anumite materii prime, produse farmaceutice și cafeaua, potrivit unui document publicat de Biroul Reprezentantului Comercial al SUA.

Jamieson Greer a precizat că Washingtonul rămâne deschis negocierilor cu Brazilia pentru rezolvarea problemelor comerciale care au dus la introducerea tarifelor.

Ancheta a început în urmă cu un an

Statele Unite au început investigația în luna iulie a anului trecut, în baza Secțiunii 301 din Legea comerțului din 1974. Această procedură le permite autorităților americane să răspundă practicilor adoptate de alte țări care afectează comerțul și competitivitatea SUA.

În aceeași perioadă, președintele Donald Trump anunțase taxe de 50% pentru produsele braziliene, însă măsura a fost ulterior retrasă. Trump acuzase guvernul de la Brasilia de încălcarea drepturilor omului și amenințase cu sancțiuni economice dacă autoritățile braziliene nu puneau capăt procesului împotriva fostului președinte de dreapta Jair Bolsonaro.

Secțiunea 301 este folosită cel mai des împotriva țărilor care exportă în Statele Unite mult mai mult decât importă, cum este cazul Chinei. În anul precedent, China a vândut pe piața americană mărfuri cu 202,1 miliarde de dolari mai mult decât a cumpărat din SUA.

Situația este însă diferită în relația cu Brazilia. Statele Unite au avut anul trecut un excedent comercial de 14,4 miliarde de dolari în schimburile de bunuri cu această țară, cu 112,8% mai mare decât în anul anterior. Cu alte cuvinte, SUA au exportat în Brazilia mai multe mărfuri decât au importat.