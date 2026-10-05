Socrul lui Călin Georgescu a venit la audieri la DIICOT. FOTO Antena 3 CNN

Socrul lui Călin Georgescu a venit, luni dimineață, la sediul DIICOT, pentru audieri. Procurorii vor să afle dacă el are vreo legătură cu dosarul de înșelăciune în care a fost arestat fostul candidat la prezidențiale.

Socrul lui Călin Georgescu a venit la DIICOT la audieri

Tatăl Cristelei georgescu a refuzat să facă declarații.

Tot luni, Călin Georgescu va fi scos din Arestul Central, pentru a participa la percheziția informatică. Procurorii vor verifica filmările și mesajele din telefoanele confiscate în timpul perchezițiilor.

La percheziții, în casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia au fost găsiți 4.000 de euro. De asemenea, au fost ridicate acte, calculatoare și laptopuri. În mașina acestuia a fost găsit un aparat de bruiaj care poate opri semnal pe un anumit perimetru.

Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile după decizia definitivă luată pe 29 septembrie de Curtea de Apel București, în dosarul instrumentat de DIICOT.

Încă de când a fost adus la Arestul Central din București, susținătorii săi au venit să protesteze și nu au mai plecat. Unii au venit cu corturi, pături, steaguri și telefoane ținute ore întregi pe live. Ba chiar au venit și cu copiii după ei. George Simion a transmis, sâmbătă, un nou mesaj pe Facebook prin care i-a îndeamnat, din nou, pe oameni să iasă în stradă, el aflându-se în Polonia.

Procurorii DIICOT au pus sub sechestru casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu în dosarul în care acesta este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.