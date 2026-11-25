Procurorul general al României a cerut reevaluarea dosarelor de violenţă domestică. "O victimă trebuie să ştie care sunt drepturile ei"

3 minute de citit Publicat la 20:17 25 Noi 2026 Modificat la 20:18 25 Noi 2026

Procurorul general al României a cerut reevaluarea dosarelor de violenţă domestică în care s-au dat soluții de neurmărire, de neprocedare mai departe în materie penală, pentru a se vedea din ce rațiuni și dacă au fost comise cumva greșeli. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Toate dosarele de violență domestică ce au fost clasate sau care zac prin sertarele parchetelor vor fi reanalizate. Este decizia Procurorului General al României, Cristina Chiriac, după șase luni de la preluarea mandatului. Anul acesta, 33 de femei au fost ucise în România, iar raportat la media țărilor din Uniunea Europeană (UE), suntem de mult în față – o statistică neagră, în spatele căreia rămân de sine frânte. "O victimă trebuie să știe foarte clar care sunt drepturile ei, care sunt căile de urmat, la ce servicii are acces, care sunt standardele de protecție", a transmis Radu Marinescu, ministrul Justiției.

Ministerul Public a anunţat, într-un comunicat de presă, că între 15 aprilie şi 15 octombrie 2026, procurorii din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele de pe lângă curţile de apel au soluţionat 253.031 de dosare penale, în medie aproape unul pe minut. Iar procurorul general Cristina Chiriac admite că rezultatele sunt sub așteptări în cinci domenii, deși peste 253.000 de dosare penale au fost soluționate în această perioadă.

"În urma femeilor ucise, pentru care putem face puține lucruri, să spun, rămân părinții femeilor ucise, copiii femeilor ucise, rudele femeilor ucise, prietenii femeilor ucise, multe persoane care le-au cunoscut, le-au apreciat, care au interacționat și care rămân să gestioneze consecințele femicidului. Rămân singure, pentru că instituțiile statului, deși s-au făcut unii pași, încă au făcut puține lucruri", a declarat a declarat Ecaterina Balica, cercetătoarea în cadrul Institutului de Sociologie (INSOC) al Academiei Române.

Astăzi, 25 noiembrie 2026, este Ziua Internațională pentru eliminarea Violenței asupra Femeilor. Proclamată de ONU în 1999, ziua amintește povestea surorilor Mirabal, activiste asasinate în 1960 în Republica Dominicană pentru opoziția lor față de dictatura lui Rafael Trujillo.

În România, pentru multe femei, câmpul de luptă este acasă, în propriul cămin, acolo unde ar trebui să se simtă în siguranță. 33 de femei au fost ucise doar anul acesta.

Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului în domeniul legislației privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice a organizat astăzi evenimentul "Parteneri pentru siguranță. Împreună împotriva violenței domestice".

"Rezultatele nu trebuie măsurate doar în statistici, ci în vieți salvate, în femei protejate, în tragedii pe care reușim să le prevenim", a subliniat Luca Niculescu, prim-ministrul României.

"Doamna procuror a prezentat bilanțul la șase luni, a decis să fie reevaluate toate cazurile în care s-au dat soluții de neurmărire, de neprocedare mai departe în materie penală, pentru a se vedea din ce rațiuni și dacă, cumva, acolo există vreo greșeală", a precizat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, în timpul declaraţiilor sale.

Ulterior, acesta a adăugat: "Este un semnal foarte important al organelor judiciare, pe care eu îl încurajez. Avem nevoie de protecția victimelor. O victimă trebuie să știe foarte clar care sunt drepturile ei, care sunt căile de urmat, la ce servicii are acces, care sunt standardele de protecție. Dar trebuie să spunem în mod corect un lucru: toate victimele au dreptul la protecție. Există foarte multe infracțiuni, există multe persoane care cad victime și aceste victime trebuie să beneficieze de un instrument unitar, coerent, coordonat și asumat pentru valorificarea și protejarea drepturilor lor".

Ministrul Justiţiei a menționat că în programul de guvernare este prevăzută crearea unei agenții pentru victime.

"Vă asigur că un astfel de instrument nu se construiește în mod unilateral, ci prin dialog, prin consultarea tuturor segmentelor implicate, luând cu mare atenție în considerare semnalele trimise de societatea civilă și, mai ales, se construiește pentru a împlini, niciodată pentru a afecta lucrurile bune care s-au făcut în momentul de față.

Dacă vor exista răspunsuri cu caracter generalist superioare pentru a se acoperi toată sfera persoanelor victime ale infracțiunilor nu înseamnă că vor fi invalidate eforturile pentru răspunsul social care sunt sectoriale și care sunt construite în momentul de față. Deci, o astfel de abordare va fi una responsabilă și protejând ceea ce s-a construit", a punctat acesta.

Radu Marinescu a susținut că organele judiciare, legile de incriminare nu pot rezolva problema, fiind necesară și prevenția.

În primele 10 luni ale acestui an, polițiștii români au intervenit la peste 130.000 de sesizări privind violența domestică. Asta a însemnat peste 55.000 de victime – mame bătute, copii chinuiți, bunici, tați, surori. 17.000 de ordine de protecție au fost emise, iar peste 9000 de agresori au fost monitorizați cu brățări electronice.