Notarii publici vor fi protejați la fel ca judecătorii și procurorii contra agresiunilor. Un articol din Codul Penal a fost modificat

1 minut de citit Publicat la 12:49 25 Noi 2026 Modificat la 12:49 25 Noi 2026

Notarii publici vor fi protejați la fel ca judecătorii și procurorii contra agresiunilor. FOTO: Getty Images

Notarii publici vor fi protejați la fel ca judecătorii și procurorii împotriva agresiunilor, după ce Camera Deputaților a votat miercuri un proiect de lege în acest sens.

Proiectul (PL-x 482/2026) completează articolul 279 din Codul penal, care pedepsește ultrajul judiciar, și îi include și pe notari printre persoanele protejate.

Proiectul a fost aprobat cu 278 voturi "pentru" şi un deputat nu a votat.



În expunerea de motive a proiectului de lege se arată că în activitatea lor "notarii publici sunt expuşi deseori unor situaţii conflictuale generate de refuzul îndeplinirii unor acte nelegale sau de obligaţia de a gestiona interese divergente, aşa cum este cazul procedurilor succesorale, a celor de partaj sau chiar a celor din sfera dreptului familiei".



"Unele proceduri implică şi prezenţa unor persoane vulnerabile, aşa cum sunt vârstnicii, minorii sau majori cu privire la care au fost dispuse măsuri de ocrotire, notarul fiind în poziţia de a apăra interesele şi persoana acestora. Totodată, notarii publici exercită şi atribuţii din ce în ce mai extinse în domenii sensibile, precum prevenirea şi combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale şi a finanţării terorismului, rol care îi poate expune unor situaţii cu un grad ridicat de risc", se arată în document.



Se evidenţiază că propunerea legislativă nu are impact bugetar iar, din punct de vedere social, aceasta urmăreşte "să ofere o protecţie mai eficientă notarilor publici, prin descurajarea comportamentelor violente sau intimidante îndreptate împotriva acestora în exercitarea atribuţiilor profesionale".



"Pe termen lung, această măsură va contribui la consolidarea încrederii publicului în funcţionarea justiţiei, în sens larg, prin întărirea respectului faţă de cei care asigură stabilitatea şi certitudinea raporturilor juridice ", se mai spune în expunerea de motive.



Camera Deputaţilor este decizională în cazul acestui proiect de lege.