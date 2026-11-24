Mark Rutte spune că țările NATO trebuie să-și pregătească populația pentru război. „Mașinăria militară rusă nu se va opri după Ucraina”

1 minut de citit Publicat la 09:33 24 Noi 2026 Modificat la 10:04 24 Noi 2026

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images

Statele NATO trebuie să-și pregătească cetățenii în vederea unui posibil război, iar pentru acest lucru, aliații pot lua „lecții” de la țările nordice, precum Finlanda, Norvegia, Suedia sau Danemarca, a spus secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.

„Reziliența este un subiect la care țările NATO încă mai au de lucrat, la fel și guvernele. Dar aici nu e vorba doar de NATO și de guverne. Așa ceva implică întreaga societate. Mediul de afaceri trebuie implicat. instituțiile trebuie implicate. Comunitățile trebuie implicate. Cetățenii trebuie implicați. Și aici putem învăța de la cei mai buni din NATO - Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda - și poate și alte 1-2 state care sunt, cu adevărat, înaintea plutonulu și care și-au asigurat cetățenii de ce trebuie să facă în caz de război”, a spus Mark Rutte, într-un discurs rostit la reuniunea Adunării Parlamentare NATO de la Berlin.

Secretarul general al NATO a adăugat că cetățenii trebuie să știe lucruri elementare - „cel puțin să nu stea în calea armatei și să știe cum pot fi de ajutor”.

Rutte a subliniat că amenințarea rusă nu va dispărea nici după încheierea războiului din Ucraina.

„Știm cu toții că mașinăria militară rusă funcționează acum la capacitate maximă. Industria sa de război continuă să crească. Și nu se va opri când războiul din Ucraina se va încheia. Toată această mașinărie e acolo și va continua să funcționeze”, a avertizat Mark Rutte.

Referindu-se la amenințarea Rusiei, secretarul general al NATO a menționat intensificarea atacurilor asupra statelor alianței: lansarea de rachete și drone asupra Poloniei, incendii în fabrici, perturbarea curselor aeriene din aeroporturi, atacuri cibernetice sau atacurile asupra navelor din Marea Neagră, din largul coastelor României și Bulgariei.