Primele ipoteze despre cauza incendiului de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Anchetatorii iau în calcul o țigară uitată pe terasă

1 minut de citit Publicat la 08:56 24 Noi 2026 Modificat la 09:36 24 Noi 2026

Incendiu la mansarda hotelului Alpin din Poiana Brașov. Foto:Inquam Photos/Alex Nicodim

Apar primele ipoteze în ancheta privind incendiul care a mistuit unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de lux din Poiana Brașov, Hotelul Alpin. Anchetatorii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca focul să fi pornit de la o țigară uitată de un turist pe terasa unui apartament. Deocamdată, cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită, potrivit Antena 3 CNN.

Flăcările au afectat aproximativ 3.000 de metri pătrați, iar apartamentele situate între etajele 6 și 13 au fost distruse. Pentru limitarea incendiului și împiedicarea extinderii acestuia, au intervenit peste 150 de pompieri din șapte județe.

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Operațiunea de stingere a fost una de amploare și s-a desfășurat pe parcursul a aproape 24 de ore. În prezent, anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care a izbucnit incendiul și cauza exactă a acestuia.

Incendiul a izbucnit duminică, în jurul orei 19:30. Primele flăcări au fost semnalate în zona mansardei și a terasei unui apartament situat la unul dintre nivelurile superioare ale hotelului. Ulterior, focul s-a extins la acoperiș, fațadă, mansardă și ultimele trei etaje ale clădirii.

Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din complex, atât turiști, cât și angajați. Nu au fost raportate persoane decedate sau rănite. De asemenea, alimentarea cu gaz și energie electrică a fost oprită în complex, potrivit relatărilor presei.

De ce a fost atât de greu de stins incendiul

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de structura construcției, o parte importantă a acesteia fiind realizată din lemn. O altă problemă a fost acoperișul, care are două straturi de tablă, ceea ce a îngreunat accesul la focarele ascunse și identificarea zonelor în care incendiul a continuat mai multe ore să ardă.

Pentru a ajunge la focarele de incendiu, pompierii au fost nevoiți să îndepărteze învelitoarea acoperișului. În timpul intervenției au fost folosite și camere cu termoviziune și drone, pentru identificarea focarelor și monitorizarea zonelor afectate.