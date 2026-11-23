Primele imagini din hotelul Alpin care a ars în Poiana Brașov. Incendiul a fost localizat abia după 18 ore

1 minut de citit Publicat la 15:19 23 Noi 2026 Modificat la 15:29 23 Noi 2026

Incendiu la hotelul Alpin din Poiana Brașov. Foto: Colaj/ Inquam Photos/ Alex Nicodim/ Imagini amator via Antena 3CNN

Incendiul izbucnit la hotelul Alpin din stațiunea Poiana Brașov a fost localizat, a anunțat, luni, în jurul orei 13:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov.

„La acest moment, incendiul a fost localizat, astfel că pericolul extinderii flăcărilor la vecinătăți a fost eliminat”, a transmis ISU.

Conform sursei citate, peste 100 de pompieri continuă intervenția, resursele fiind suplimentate pentru asigurarea necesarului de apă de la fața locului.

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„De mai bine de 15 ore, peste 100 de pompieri intervin pentru stingerea incendiului izbucnit la un hotel din stațiunea Poiana Brașov. Pentru suplimentarea resurselor necesare intervenției, la fața locului au fost solicitate în sprijin încă două autospeciale de stingere cu apă și spumă, din cadrul ISU Dâmbovița și ISU Harghita, precum și o autocisternă cu o capacitate de 30.000 de litri de apă, din cadrul ISU Mureș”, a anunțat ISU.

Măsurile au fost dispuse preventiv, pentru asigurarea necesarului de apă la locul intervenției, în condițiile în care o parte dintre sursele de apă aflate în apropiere, de la alte unități turistice, au fost deja utilizate.

Cum a izbucnit incendiul

Focul a izbucnit duminică, în jurul orei 19:30.

Primele flăcări au fost semnalate în zona mansardei și a terasei unui apartament de la un nivel superior, potrivit informațiilor comunicate de hotel și presei. Incendiul s-a extins la acoperiș, fațadă, mansardă și ultimele trei etaje. Suprafața afectată a ajuns la aproximativ 2.000 de metri pătrați. Nicio victimă raportată Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate. Nu au fost raportate persoane decedate sau rănite. Turiștii și angajații au fost evacuați în siguranță. Alimentarea cu gaz și energie electrică a fost oprită în complex, potrivit relatărilor presei.



De ce a fost atât de greu de stins?

Pompierii s-au confruntat cu mai multe probleme: