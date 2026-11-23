Raportul șefului DNA, la 6 luni de mandat. Cerbu: „Căutăm banii din prima zi”. Au fost blocați 383 de milioane de lei

Ioan Viorel Cerbu, procuror-şef în cadrul DNA. Sursa foto: Agerpres

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a prezentat, luni, bilanțul activității după primele șase luni de mandat, perioadă în care au fost indisponibilizate bunuri și sume de bani în valoare totală de peste 383 de milioane de lei, iar peste 270 de persoane au fost trimise în judecată. Raportul, care poartă titlul "Pe urma banilor. Cum funcționează corupția", include și dosare cunoscute publicului, printre care cele care îi vizează pe șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, pe fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, și pe primarul Iașiului, Mihai Chirica. "În fiecare anchetă, căutăm banii din prima zi: un dosar câştigat în instanţă contează cu adevărat doar dacă banii ajung înapoi acolo unde le era locul, în spitale, în şcoli, în infrastructură", a declarat procurorul-şef al DNA, Ioan Viorel Cerbu.

"Păcură plătită din bugetul unui oraş, dar nelivrată. Mii de tone de fier vechi declarate drept ambalaje, ca să nu se plătească taxa de mediu. Un secretar general adjunct al Guvernului trimis în judecată pentru că şi-ar fi folosit influenţa politică ca o firmă să obţină despăgubiri de circa 13 milioane de lei. Sunt doar trei dintre cele 18 cazuri pe care Direcţia Naţională Anticorupţie le prezintă în raportul primelor luni ale noului mandat", au transmis oficialii DNA, luni, într-un comunicat de presă, făcut public pe site-ul instituţiei.

Conform sursei citate, în această perioadă, procurorii DNA au avut de lucrat 4.603 dosare, dintre care 1.315 au fost soluţionate, iar 3.288 sunt încă în lucru. Echipa este formată din 149 de procurori, din cele 195 de posturi prevăzute, şi circa 288 de ofiţeri de poliţie judiciară, iar fiecare procuror de urmărire penală a avut, în medie, aproape 47 de dosare.

Cele mai multe cauze din această perioadă nu privesc o mită izolată, ci scheme organizate, cu oameni care colectează, oameni care decid şi firme sau rude folosite ca paravan, scrie în comunicat.

Raportul DNA descrie nouă astfel de scheme, între care:

" Taxa de trecere de la frontieră – la Halmeu, conducerea Poliţiei de Frontieră şi a Vămii ar fi organizat o reţea pe trei niveluri, cu «tarife» între 50 şi 1.900 de euro pe vehicul şi o cotă lunară care urca până la şefi. Procurorii au făcut percheziţii la 96 de adrese, iar la un singur şef de structură au găsit peste 300.000 de euro. Sunt 49 de inculpaţi, dintre care 14 arestaţi preventiv.

– la Halmeu, conducerea Poliţiei de Frontieră şi a Vămii ar fi organizat o reţea pe trei niveluri, cu «tarife» între 50 şi 1.900 de euro pe vehicul şi o cotă lunară care urca până la şefi. Procurorii au făcut percheziţii la 96 de adrese, iar la un singur şef de structură au găsit peste 300.000 de euro. Sunt 49 de inculpaţi, dintre care 14 arestaţi preventiv. Protecţie fiscală pe abonament – inspectori fiscali ar fi încasat 2.000 de euro pe lună pentru ca oamenii de afaceri să nu fie controlaţi şi pentru blocarea plângerilor penale, inclusiv pentru o evaziune de peste 5,5 milioane de lei. În alt caz, rambursări de TVA de 21 de milioane de lei ar fi fost condiţionate de promisiunea unui comision de 1,5 milioane de euro, ascuns în contracte fictive de consultanţă.

– inspectori fiscali ar fi încasat 2.000 de euro pe lună pentru ca oamenii de afaceri să nu fie controlaţi şi pentru blocarea plângerilor penale, inclusiv pentru o evaziune de peste 5,5 milioane de lei. În alt caz, rambursări de TVA de 21 de milioane de lei ar fi fost condiţionate de promisiunea unui comision de 1,5 milioane de euro, ascuns în contracte fictive de consultanţă. Preţuri umflate la companiile statului – prin achiziţii directe şi documente false, banii unor companii publice ar fi ajuns la firme controlate de un grup infracţional, la preţuri de 9 ori mai mari decât cele reale, în unele cazuri chiar de 31 de ori. Prejudiciul estimat depăşeşte 120 de milioane de lei.

– prin achiziţii directe şi documente false, banii unor companii publice ar fi ajuns la firme controlate de un grup infracţional, la preţuri de 9 ori mai mari decât cele reale, în unele cazuri chiar de 31 de ori. Prejudiciul estimat depăşeşte 120 de milioane de lei. Fraude cu dimensiune internaţională – în contractele de asistenţă portuară pentru nave militare NATO, banii ar fi trecut prin firme din România, Norvegia, Germania şi Regatul Unit. Ancheta se desfăşoară printr-o echipă comună, cu sprijinul Eurojust", s-a menţionat în comunicat.

Pentru a reconstitui aceste trasee financiare, procurorii au apelat la mai multe metode de investigare, printre care supravegherea tehnică autorizată de judecător, perchezițiile informatice simultane, investigațiile financiare și cooperarea internațională.

În urma acestor demersuri, au fost blocate conturi, sume de bani și bunuri în valoare totală de peste 383 de milioane de lei, cu peste 100 de milioane de lei mai mult decât bugetul anual al instituției. Totodată, în dosarele trimise în judecată de DNA, instanțele au dispus definitiv confiscarea a aproximativ 86 de milioane de lei și plata unor despăgubiri de circa 265 de milioane de lei.

"Corupţia de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă. Se ascunde în contracte care par legale, în firme puse pe numele altora şi în bani mutaţi prin mai multe ţări. Ca să o dovedim, nu mai este suficient să prindem momentul mitei. Trebuie să reconstituim tot drumul banilor, de la primul transfer până la cel care decide. De aceea, în fiecare anchetă, căutăm banii din prima zi: un dosar câştigat în instanţă contează cu adevărat doar dacă banii ajung înapoi acolo unde le era locul, în spitale, în şcoli, în infrastructură", a precizat procurorul-şef, Ioan Viorel Cerbu.

Potrivit DNA, pentru perioada următoare, instituţia îşi reorganizează munca astfel încât procurorii să caute banii din prima zi a anchetei, înainte să apuce să fie ascunşi pe numele altora, să lucreze într-o singură secţie, cu mai puţini şefi, decizii mai rapide şi oameni mutaţi acolo unde e cea mai mare nevoie, şi să folosească tehnologie modernă, inclusiv inteligenţă artificială (AI), ca să găsească mai repede drumul banilor prin mii de contracte şi documente.