Cristina Trăilă este trimisă în judecată de DNA în dosarul lui Fănel Bogos, alături de fostul șef al PNL Vaslui

Cristina Trăilă a demisionat din Guvern după ce a fost pusă sub acuzare de DNA. Foto: Agerpres

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct în Guvernul Bolojan, a fost trimisă în judecată de DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Tot în acest dosar, în care a fost audiat la începutul lunii octombrie și Ilie Bolojan, a fost trimis în judecată și fostul președinte PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Cristina Trăilă a demisionat din Guvern în urma acestui scandal. Ea susține că este nevinovată.

„Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL”, spunea ea atunci.

După ce a fost pusă sub acuzare oficial de procurorii anticorupție, Trăilă a declarat: „complicitatea este o chestiune pe care nici eu nu am înțeles-o din opinia procurorilor”.

Care sunt acuzațiile procurorilor DNA

Cristina Trăilă și Mihai Barbu au fost trimiși în judecată în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Împotriva lor, procurorii anticorupție au formulat următoarele acuzații:

Mihai Barbu: la data faptei președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic, aflat sub măsura controlului judiciar, pentru comiterea infracțiunii de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

la data faptei președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic, aflat sub măsura controlului judiciar, pentru comiterea infracțiunii de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; Cristina Trăilă: la data faptei secretar general adjunct al Guvernului României, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

la data faptei secretar general adjunct al Guvernului României, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; B.F.: asociat și administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul avicol, aflat sub măsura controlului judiciar în altă cauză, pentru comiterea infracțiunii de instigare la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

Potrivit procurorilor anticorupție, Fănel Bogos ar fi încercat să obţină despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, după ce, în anul 2024, la una dintre fermele sale din judeţul Vaslui ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză.

Întrucât DSVSA Vaslui ar fi dispus neutralizarea a 230.000 de păsări şi i-a refuzat plata despăgubirilor, omul de afaceri ar fi apelat la mai multe persoane pentru a-l schimba din funcţie pe directorul instituţiei şi pentru a determina conducerea ANSVSA să îi favorizeze firma.

„Pe fondul neregulilor constatate în cadrul fermei, D.S.V.S.A. Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a exemplarelor afectate, în număr de aproximativ 226.000 de păsări, și ar fi refuzat aprobarea dosarului de despăgubire.

Astfel, întrucât interesele sale financiare ar fi fost afectate, inculpatul B.F. ar fi întreprins, cu sprijinul mai multor persoane influente, demersuri pentru schimbarea din funcție a directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui”, se arată în comunicatul DNA.

Mai precis, acesta ar fi apelat la Mihai Barbu să îl ajute să obțină acești bani. Fostul preşedinte al PNL Vaslui este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administraţia centrală.

„În concret, în perioada februarie – noiembrie 2025, inculpatul B.F., urmărind facilitarea obținerii sumei de aproximativ 13 milioane de lei de la D.S.V.S.A. Vaslui, l-ar fi determinat pe inculpatul Barbu Mihai să își exercite influența și autoritatea politică pentru obținerea acestui beneficiu, sens în care ultimul menționat ar fi intermediat întâlniri ale inculpatului B.F. cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A., precum și cu diferiți oameni politici.

Totodată, în contextul acțiunilor întreprinse pentru atingerea respectivului deziderat, inculpatul Barbu Mihai ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A. pentru demiterea din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui.

De asemenea, în același context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. că îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile dispuse de funcționarii instituției în legătură cu neregulile constatate în cadrul fermelor administrate de societatea respectivă sau, în cazul în care acest lucru nu ar fi fost posibil, că va întreprinde demersuri pentru demiterea directorului din funcție”, spun procurorii DNA.

Care ar fi fost rolul Cristinei Trăilă

Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu de exercitare a influenţei asupra preşedintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii din funcţie a directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos.

„În cadrul acestor demersuri, în perioada 3–4 noiembrie 2025, inculpatul Barbu Mihai ar fi fost ajutat de inculpata Trăilă Cristina, care, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi susținut acțiunile acestuia”, scrie în comunicatul DNA.

Procurorii anticorupție au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor sume de bani aparțin inculpatului Barbu Mihai.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare, în data de 21 octombrie 2026, la Curtea de Apel București, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii și preventive dispuse față de inculpatul Barbu Mihai.

Pentru celelalte fapte presupus a fi comise de inculpatul B.F. și de celelalte persoane menționate în comunicatul nr. 740/VIII/3 din data de 6 noiembrie 2025, cercetările continuă, a transmis DNA.

Ilie Bolojan, audiat în acest dosar

În acest dosar a fost audiat și fostul premier Ilie Bolojan la începutul lunii octombrie.

Fănel Bogos ar fi plătit importante sume de bani pentru a ajunge în biroul premierului, ca să-şi rezolve problemele. Afaceristul a negat aceste acuzaţii. Ce nu a negat este că a ajuns în biroul lui Bolojan, căruia i-a expus problemele.

Ilie Bolojan a declarat, în 28 august, că a procedat corect atunci când a avut acea întâlnire la sediul Guvernului cu omul de afaceri Fănel Bogos.