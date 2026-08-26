Cristina Trăilă, urmărită penal în dosarul lui Fănel Bogos, a demisionat din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului

„Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.

Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL.

Ca atare, am decis să demisionez din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului”, a scris ea pe Facebook.

Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat, marți seară, situația Cristinei Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, care este urmărită penal de DNA, într-un dosar de trafic de influență. Bolojan a anunțat că a chemat-o pe Trăilă la o discuție, urmând ca abia după aceea să decidă ce se întâmplă cu funcția ei.

„Am văzut comunicatul Parchetului astăzi. Am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care i se aduc și vom lua mâine o decizie, după discuția pe care o să o am cu dânsa”, a declarat Bolojan.

Cristina Trăilă a fost audiată marți la DNA Iași, în dosarul fermierului Fănel Bogos. Potrivit procurorilor, ea ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu pentru a exercita influență asupra președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, în scopul schimbării directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos.

Trăilă este suspectată de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.