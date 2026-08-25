Bolojan, prima reacție în cazul Trăilă: „Am rugat-o să vină mâine dimineață. Vom lua o decizie”

Ilie Bolojan, Cristina Trăilă. sursa foto: Hepta

Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat, marți seară, situația Cristinei Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, care este urmărită penal de DNA, într-un dosar de trafic de influență. Bolojan a anunțat că a chemat-o pe Trăilă la o discuție, urmând ca abia după aceea să decidă ce se întâmplă cu funcția ei.

Cristina Trăilă a fost audiată marți la DNA Iași, în dosarul fermierului Fănel Bogos. Potrivit procurorilor, ea ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu pentru a exercita influență asupra președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, în scopul schimbării directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos.

Trăilă este suspectată de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Întrebat de ce nu a existat până acum nicio reacție din partea sa, a PNL sau a Guvernului, premierul a explicat că a luat legătura cu Trăilă imediat după comunicatul Parchetului.

„Am văzut comunicatul Parchetului astăzi. Am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care i se aduc și vom lua mâine o decizie, după discuția pe care o să o am cu dânsa”, a declarat Bolojan.

„Nu știu de ce este acuzată dânsa”

Cazul îl vizează indirect și pe premier, pentru că întâlnirea dintre Fănel Bogos și Bolojan a avut loc chiar în biroul acestuia din urmă. Bolojan spune însă că nu cunoaște rolul acesteia în această schemă.

„Nu știu de ce este acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație. Pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou (Fănel Bogos – n.r.), fără să știu care este scopul pentru care vine și să-i știu, să spunem, CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier la acea întâlnire, prin colegul care, la rândul lui, este și el suspect în acest caz”, a spus premierul.

Reamintim că, potrivit anchetatorilor, la premier ar fi intervenit Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui, cel care l-a adus pe Bogos la discuția de la Guvern.

„Niciodată cineva, ca să intre la mine, nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice nu mă pot pronunța”, mai spune Bolojan.

„Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba”

Chestionat dacă se așteaptă ca Trăilă să demisioneze după discuția ce va avea loc miercuri, premierul a evitat un răspuns direct.

„Trebuie să văd, v-am spus care este situația. Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba. Știți că se fac foarte multe speculații”, a mai spus acesta.

Bolojan a spus că nu se așteaptă să fie chemat în dosar, dar nu a exclus o eventuală declarație.

„Chemat în acest dosar nu mă aștept. Dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta la un moment dat, poți să fii invitat să dai o declarație”, susține el.

PSD cere demisia lui Trăilă

Declarațiile lui Bolojan vin după ce, tot marți, PSD a solicitat „demisia imediată” a Cristinei Trăilă și i-a cerut premierului demis „să aprindă lumina în propria cămară”. Social-democrații susțin că Bolojan „răspunde în solidar pentru faptele de corupție ale subordonatei sale, mai ales că traficul de influență care face obiectul cercetării penale a avut loc chiar în biroul său de prim-ministru al României”.

Dosarul are o istorie mai lungă. Fănel Bogos a fost arestat preventiv, în 2025, fiind acuzat că ar fi oferit sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea.

Bogos ar fi vrut să scape de acesta pentru că nu îi aprobase un dosar de despăgubire de 13 milioane de lei, după ce a fost descoperit un focar de salmoneloză la una dintre fermele lui de găini ouătoare din Vaslui.

După izbucnirea scandalului, Secretariatul General al Guvernului a anunțat lansarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă obligatorie la nivelul Executivului.