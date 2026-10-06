Călin Georgescu a fost adus cu duba la DIICOT, pentru percheziția informatică. Acolo a venit și Cristela Georgescu

Călin Georgescu a fost adus cu duba la DIICOT, pentru percheziția informatică. Acolo a venit și Cristela Georgescu. FOTO: colaj Antena 3 CNN

Călin Georgescu a fost scos din arestul central marți dimineață și adus cu duba la sediul DIICOT, pentru percheziția informatică. Cu puțin timp înaintea lui, la DIICOT a venit și soția lui, Cristela.

FOTO: Antena 3 CNN

Surse au declarat că a fost citată în calitate de martor. Ea participă la percheziții informatice, dispozitivele informatice ridicate de la domiciliul soților Georgescu sunt comune, așadar și conținutul e comun. Potrivit surselor citate, i se vor pune întrebări, dar, fiind soția celui acuzat, legea îi permite să nu dea declarații.

FOTO: Antena 3 CNN

Cristela Georgescu a fost așteptată de mai mulți susținători.

Luni seară, ea a transmis un mesaj pe Facebook pentru susținătorii care stau cu corturi în fața Arestului Central, unde este încarcerat Călin Georgescu, le-a mulțumit și i-a îndmenat la rugăciune.

Călin Georgescu va fi scos din Arestul Central, pentru a participa și el la percheziția informatică. Procurorii vor verifica filmările și mesajele din telefoanele confiscate în timpul perchezițiilor. Miza principală este suma de peste un milion de euro plecată din conturile omului de afaceri Răzvan Leu. Potrivit procurorilor, o parte din bani ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu.

La percheziții, în casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia au fost găsiți 4.000 de euro. De asemenea, au fost ridicate acte, calculatoare și laptopuri. În mașina acestuia a fost găsit un aparat de bruiaj care poate opri semnal pe un anumit perimetru.

În urmă cu o zi, tatăl Cristelei Georgescu a fost și el chemat în calitate de martor. Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că a refuzat să facă declarații.

Surse judiciare au declarat că el i-ar fi virat lui Răzvan Leu, victima din dosar suma de 120.000 de lei. Ulterior, Călin Georgescu l-ar fi contactat telefonic pe Leu și i-ar fi spus că suma vine ca ajutor financiar.

Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile după decizia definitivă luată pe 29 septembrie de Curtea de Apel București, în dosarul instrumentat de DIICOT.

Încă de când a fost adus la Arestul Central din București, susținătorii săi au venit să protesteze și nu au mai plecat. Unii au venit cu corturi, pături, steaguri și telefoane ținute ore întregi pe live. Ba chiar au venit și cu copiii după ei. George Simion a transmis, sâmbătă, un nou mesaj pe Facebook prin care i-a îndeamnat, din nou, pe oameni să iasă în stradă, el aflându-se în Polonia.

Procurorii DIICOT au pus sub sechestru casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu în dosarul în care acesta este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.