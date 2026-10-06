Comisia Europeană va limita „semnificativ” accesul Ucrainei la subvențiile pentru fermieri dacă se alătură UE

Invazia Rusiei în Ucraina a accelerat procesul de extindere a UE, care stagnase anterior. Perspectiva aderării Kievului a devenit un punct central al dezbaterilor privind capacitatea politicilor și procedurilor blocului comunitar de a integra noi membri.
Acces limitat la subvenții pentru fermierii ucraineni
În acest context, Comisia Europeană intenționează să acorde Ucrainei doar un acces limitat la piețele alimentare ale blocului și la subvențiile agricole în valoare de 55 de miliarde de euro pe an, în cadrul unui proces de aderare reformat, pentru a calma temerile unor țări precum Polonia, Franța și Italia.
De asemenea, conform documentului citat de Financial Times, Comisia Europeană vrea să condiționeze beneficiile financiare ale statutului de membru al UE de reformele juridice și financiare realizate de țările candidate și să faciliteze retragerea dreptului de vot al statelor membre care încalcă regulile.
Propunerile sunt analizate în această săptămână de oficiali de rang înalt ai Comisiei, înainte de adoptarea preconizată pentru marți.
În document sunt identificate Ucraina, Republica Moldova, Muntenegru și Albania drept țările care sunt în prezent „cele mai avansate” în candidaturile lor pentru aderarea la UE.
Acestor patru state li se vor pune la dispoziție planuri de aderare adaptate, cunoscute drept „foi de parcurs”, care nu stabilesc date fixe pentru aderare, dar care ar trebui să le accelereze progresul.
CE pregătește sancțiuni pentru țările care nu îndeplinesc reformele
O serie de scandaluri de corupție din Ucraina au amplificat temerile că Kievul nu este atât de avansat pe cât ar sugera retorica favorabilă extinderii.
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat anul trecut pentru FT că Bruxelles-ul are nevoie de noi reguli pentru a se asigura că în bloc nu vor intra „cai troieni”.
Propunerile de reformă ale Comisiei includ sancțiuni financiare și legislative pentru a „asigura respectarea în continuare a angajamentelor asumate în timpul negocierilor de aderare și pentru a oferi soluții specifice în situațiile în care deficiențe grave riscă să submineze buna funcționare a Uniunii”, potrivit documentului.
„Instrumentele de finanțare bazate pe obiective” ar condiționa accesul la fondurile UE de progresul în materie de reforme, în timp ce „după aderare, întregul set de instrumente al Uniunii privind statul de drept va fi utilizat pentru a asigura respectarea în continuare a normelor”, se arată în document.
De asemenea, Comisia propune și reformarea mecanismului prin care statelor membre li se poate retrage dreptul de vot pentru a facilita aplicarea Articolului 7 și a asigura un răspuns „mai prompt și mai eficient” la încălcările normelor.