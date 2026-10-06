Comisia Europeană va limita „semnificativ” accesul Ucrainei la subvențiile pentru fermieri dacă se alătură UE

Ucraina va avea acces limitat la piețele agricole ale Uniunii Europene și la subvențiile pentru fermieri dacă va deveni țară membră a UE, relatează Financial Times. Propunerea se regăsește într-un document intern al Comisiei Europene și e menită să liniștească țări precum Polonia, Franța și Italia care se tem de concurența reprezentată de producția agricolă uriașă a Kievului.

Comisia Europeană va limita „semnificativ” accesul Ucrainei la piețele agricole ale Uniunii Europene și la subvențiile pentru fermieri, potrivit documentului citat de Financial Times.

Invazia Rusiei în Ucraina a accelerat procesul de extindere a UE, care stagnase anterior. Perspectiva aderării Kievului a devenit un punct central al dezbaterilor privind capacitatea politicilor și procedurilor blocului comunitar de a integra noi membri. Acces limitat la subvenții pentru fermierii ucraineni În acest context, Comisia Europeană intenționează să acorde Ucrainei doar un acces limitat la piețele alimentare ale blocului și la subvențiile agricole în valoare de 55 de miliarde de euro pe an, în cadrul unui proces de aderare reformat, pentru a calma temerile unor țări precum Polonia, Franța și Italia. De asemenea, conform documentului citat de Financial Times, Comisia Europeană vrea să condiționeze beneficiile financiare ale statutului de membru al UE de reformele juridice și financiare realizate de țările candidate și să faciliteze retragerea dreptului de vot al statelor membre care încalcă regulile. Propunerile sunt analizate în această săptămână de oficiali de rang înalt ai Comisiei, înainte de adoptarea preconizată pentru marți.

„În cazul Ucrainei, amploarea și structura sectorului agricol (...) și nivelurile foarte ridicate de productivitate justifică analizarea unor mecanisme specifice care să limiteze semnificativ sprijinul financiar și accesul pe piață pentru produse precum grâul și cerealele”, a transmis Comisia în documentul intern.

În schimb, Comisia Europeană va „susține Ucraina pentru a-și recăpăta accesul la piețele sale tradiționale de export”, referindu-se la livrările ucrainene către piețele globale, grav perturbate de războiul declanșat de Rusia. În document sunt identificate Ucraina, Republica Moldova, Muntenegru și Albania drept țările care sunt în prezent „cele mai avansate” în candidaturile lor pentru aderarea la UE. Acestor patru state li se vor pune la dispoziție planuri de aderare adaptate, cunoscute drept „foi de parcurs”, care nu stabilesc date fixe pentru aderare, dar care ar trebui să le accelereze progresul. CE pregătește sancțiuni pentru țările care nu îndeplinesc reformele

Totuși, presiunea geopolitică de a grăbi extinderea Uniunii creată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei a făcut ca unele țări europene să fie îngrijorate că Bruxelles-ul ar fi dispus să facă compromisuri în ceea ce privește statul de drept și standardul anti-corupție pentru noii membri.

O serie de scandaluri de corupție din Ucraina au amplificat temerile că Kievul nu este atât de avansat pe cât ar sugera retorica favorabilă extinderii. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat anul trecut pentru FT că Bruxelles-ul are nevoie de noi reguli pentru a se asigura că în bloc nu vor intra „cai troieni”. Propunerile de reformă ale Comisiei includ sancțiuni financiare și legislative pentru a „asigura respectarea în continuare a angajamentelor asumate în timpul negocierilor de aderare și pentru a oferi soluții specifice în situațiile în care deficiențe grave riscă să submineze buna funcționare a Uniunii”, potrivit documentului.