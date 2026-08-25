PSD cere demisia Cristinei Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, după ce DNA a anunțat că e urmărită penal

Cristina Trăilă, audiată la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. FOTO Hepta

Partidul Social Democrat a solicitat, marţi, "demisia imediată" a Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, suspectă de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, potrivit DNA. De asemenea, PSD i-a cerut premierului demis Ilie Bolojan să aprindă lumina în propria cămară". "Acesta răspunde în solidar pentru faptele de corupție ale subordonatei sale, mai ales că traficul de influență care face obiectul cercetării penale a avut loc chiar în biroul său de prim-ministru al României", a transmis PSD.

"PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după punerea sub acuzare de către procurorii DNA, în dosarul penal privind traficul de influență exercitat la premierul Ilie Bolojan, în favoarea omului de afaceri Fănel Bogoș.

Totodată, premierul demis Ilie Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea Guvernului și a României.

PSD subliniază că doamna Trailă a fost numită în funcția de secretar general adjunct al Guvernului prin decizia directă și personală a premierului demis Ilie Bolojan. Prin urmare, din punct de vedere politic, acesta răspunde în solidar pentru faptele de corupție ale subordonatei sale, mai ales că traficul de influență care face obiectul cercetării penale a avut loc chiar în biroul său de prim-ministru al României!", a transmis PSD într-un comunicat.

Cristina Trăilă e suspectă în dosarul lui Fănel Bogos

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată marți la DNA Iași, în dosarul fermierului Fănel Bogos. Potrivit DNA, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu pentru a exercita influență asupra președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, în scopul schimbării directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos.

Cristina Trăilă, secretar general al Guvernului, este suspectă de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, a informat marți DNA.

Potrivit procurorilor, în perioada 3 – 4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu de exercitare a influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii din funcție a directorului DSV Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul Bogos.