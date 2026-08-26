Noi detalii din dosarul Bogos. Omul de afaceri povestește cum s-a ajuns la întâlnirea din Palatul Victoria

sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Omul de afaceri Fănel Bogos, cercetat în dosarul de la DNA Iași în care apar și numele premierului interimar Ilie Bolojan și al fostei secretare generale adjuncte a Guvernului, Cristina Trăilă, a povestit miercuri seară, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, cum s-a ajuns la întâlnirea sa din biroul premierului, de la Palatul Victoria. Bogos respinge acuzațiile de trafic de influență și susține că nu a dat niciun ban pentru a ajunge la șeful Executivului.

Acesta a explicat că într-adevăr a ajuns în biroul premierului Ilie Bolojan, însă nu ar fi plătit pe cineva pentru a-i înlesni această întâlnire.

„Nu mi-a cerut niciun leuț, niciun leuț”, spune el despre Mihai Barbu, fostul șef al PNL Vaslui. Întrebat dacă premierul i-a cerut vreo sumă de bani, pentru sine, pentru PNL sau pentru vreo campanie, Bogos răspunde: „Nu, nu mi-a cerut nimeni niciun ban”.

Bogos a susținut că problemele firmelor sale – pe care le prezintă drept cea mai mare investiție din Moldova, de 40 de milioane de euro – l-au împins să caute o soluție la nivel înalt.

Întrebat, totuși, dacă întâlnirea ar fi vizat o chestiune politică, Bogos relatează că Mihai Barbu i-ar fi sugerat să intre în politică: „Eu cred, ca să fie cel mai bine, trebuie să te afiliezi politic, să faci politică, pentru că tu nu exiști altfel”.

Numele Cristinei Trăilă apare în dosar în legătură cu demersurile de schimbare a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea. În interviu, Bogos neagă că ar fi denunțat-o.

Potrivit procurorilor, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu de a exercita influență asupra președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, în scopul înlocuirii directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Bogos.

Scopul urmărit ar fi fost, potrivit anchetatorilor, obținerea unor foloase necuvenite pentru omul de afaceri, între care aprobarea unui dosar de despăgubire de aproximativ 3 milioane de euro și diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății sale.

Trăilă a fost audiată la DNA Iași și este suspectă de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Dosarul are o istorie mai lungă: Bogos a fost arestat preventiv în 2025, fiind acuzat că ar fi oferit sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful DSV Vaslui, Mihai Ponea, care nu îi aprobase un dosar de despăgubire de 13 milioane de lei după descoperirea unui focar de salmoneloză la una dintre fermele sale de găini ouătoare. Ponea dispusese neutralizarea a peste 230.000 de păsări și refuzase despăgubirea.

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că întâlnirea cu Bogos, care a avut loc în biroul său, s-a produs după ce Barbu a solicitat o audiență. Bolojan a spus că nu cunoaște rolul Cristinei Trăilă în acest caz: „Nu știu de ce este acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație.” El a subliniat că întâlnirea a fost o programare obișnuită prin cabinet și că „niciodată cineva, ca să intre la mine, nu a trebuit să plătească niciun ban”.

După comunicatul DNA, Bolojan a anunțat că a chemat-o pe Trăilă la o discuție.

Miercuri, Cristina Trăilă a anunțat pe Facebook că a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

„Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală”, a scris aceasta.

Ea a susținut că scandalul mediatic ar fi „unul artificial” și speculat în detrimentul imaginii premierului, a Guvernului și a PNL.